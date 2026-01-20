시사 전체기사

독도 왜곡 온상 ‘오키섬’, 다케시마 그려진 술잔 버젓이 판매

입력:2026-01-20 10:09
일본 시마네현 북동부 오키섬에서 판매하는 술잔에 독도가 그려넣어져 있다. 서경덕 교수 SNS 캡처

일본 시마네현 오키섬에서 독도를 자국 영토로 표기한 관광 기념품을 판매하는 등 일반 관광객을 겨냥한 독도 영유권 왜곡 홍보가 도를 넘고 있다는 지적이 제기됐다.

서경덕 성신여대 교수는 20일 자신의 SNS에 일본 시마네현과 오키섬을 답사한 현장 상황을 전했다. 서 교수는 “지난 주말 여행기술연구소 투리스타와 함께 진행하는 '대한민국 역사 투어'의 일환으로 시민 25명과 일본 시마네현을 다녀왔다”고 밝혔다.

그는 “이번 일정은 시마네현청 내 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭) 자료실’을 찾아 독도 관련 왜곡 전시 실태를 살펴본 뒤, 일본의 독도 영유권 주장이 집중적으로 전개돼 온 오키섬으로 이동하는 순서로 진행됐다”고 설명했다.

다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)가 표기된 티셔츠 등 상품들. 서경덕 교수 SNS 캡처

오키섬은 일본이 독도 영유권 주장의 전초기지로 삼아온 곳이다. 2024년에는 독도 영유권 주장 집회가 열리기도 했으며, 2016년 개관한 ‘구미 다케시마 역사관’을 통해 왜곡된 역사 인식을 주민들에게 주입해 왔다.

서 교수에 따르면 최근에는 이러한 왜곡이 관광 상품으로까지 번졌다.

오키섬 내에서는 독도 영유권을 주장하는 문구가 적힌 티셔츠와 배지가 버젓이 판매되고 있었다. 특히 유동 인구가 많은 여객터미널 내 상점에서는 독도를 일본 땅인 양 그려 넣은 술잔까지 진열돼 관광객들에게 노출되고 있는 실정이다.

오키섬 방파제 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭) 광고판. 서경덕 교수 SNS 캡처

일본은 그동안 도쿄올림픽 성화 봉송 경로에 오키섬을 포함시키거나 영토 담당 장관이 관련 망언을 쏟아내는 등 이 지역을 정치적으로 이용해 왔다. 이제는 관광 상품이라는 교묘한 수단을 통해 일반 방문객의 무의식 속에 ‘독도는 일본 땅’이라는 인식을 심으려는 꼼수까지 부리고 있는 셈이다.

서 교수는 “이 같은 행위로 독도의 지위가 바뀔 수는 없지만, 일본의 집요하고 체계적인 홍보 전략에 대응해 우리 역시 보다 구체적이고 지속적인 대응 방안을 마련해야 한다”고 촉구했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

