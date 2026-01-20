경기도 모델 ‘농어촌 기본소득’ 정부 주도로 전국 확대
연천군 청산면 시범사업이 전국 확산
연천군 전역 지원 확대…4만명 혜택
경기도가 연천군 청산면에서 시작한 농촌기본소득 시범사업이 2026년 정부 주도의 농어촌 기본소득 정책으로 확대된다.
경기도는 2022년 연천군 청산면에서 전국 최초로 시행한 농촌기본소득 시범사업이 정책 효과를 인정받아 정부 주도의 농어촌 기본소득 시범사업으로 확대·개편된다고 20일 밝혔다. 이에 따라 정부는 경기도 모델을 기반으로 전국 8개 도, 10개 군을 시범사업 대상지로 선정했다.
농어촌 기본소득은 인구 감소와 지역 소멸 위기에 대응하기 위한 정책으로, 대상 지역 주민에게 매월 15만원 상당의 지역사랑상품권을 지급하는 것이 핵심이다.
소득 보전뿐 아니라 지역 내 소비를 촉진해 지역경제 선순환을 유도하는 데 정책적 목적이 있다. 사업 기간은 2026년부터 2027년까지 2년간이며, 국비 40%와 지방비 60%(도비 30%, 군비 30%)를 포함해 총 800억원 이상의 재원이 투입될 예정이다.
정부 시범사업 대상지로 확정된 연천군은 기존 청산면 약 3800여명에서 군 전역으로 지원 대상이 확대돼 올 연말 기준 약 4만4000명의 주민이 혜택을 받게 된다. 사업 시행을 앞두고 진행된 신청 접수 결과, 대상 주민 4만1994명 가운데 3만5151명이 신청해 83.7%의 높은 참여율을 기록하며 정책에 대한 주민 기대감을 입증했다.
다만 정부 사업의 지표 개발과 행정 절차 이행으로 사업 착수 시점이 일부 지연됨에 따라 경기도는 기존 농촌기본소득 지급 지역이었던 청산면 주민들의 지원 공백을 최소화하기로 했다.
이에 따라 정부 사업이 본격화되기 전까지 약 3개월간은 경기도 자체 예산을 투입해 청산면 주민들에게 농촌기본소득을 별도로 지급할 계획이다. 이는 행정 신뢰를 유지하고 시범사업 연속성을 확보하기 위한 조치다.
이문무 도 농업정책과장은 “경기도의 작은 실험이 국가 정책으로 발전한 것은 자치분권 시대의 의미 있는 성과”라며 “정부 시범사업이 안정적으로 정착될 때까지 청산면 주민에 대한 지원을 지속하고, 농어촌 기본소득 정책이 현장에 뿌리내릴 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
