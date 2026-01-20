시사 전체기사

[속보] ‘1억 수수 의혹’ 강선우 출석…“원칙 지키며 살았다”

입력:2026-01-20 10:01
수정:2026-01-20 10:02
2022년 지방선거를 앞두고 전 사무국장 남모씨를 통해 김경 서울시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 의원이 20일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하며 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수한 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 20일 경찰에 피의자 신분으로 출석했다. 지난달 29일 더불어민주당 소속이었던 강 의원이 김병기 의원과 1억원 수수 사실을 놓고 의논하는 녹취가 공개된 지 22일 만이다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전부터 강 의원을 정치자금법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 조사하고 있다. 경찰은 강 의원을 상대로 1억원을 수수한 사실이 있는지, 공천을 목적으로 돈을 받은 것인지, 반환 경위는 무엇인지 등을 확인할 방침이다.

강 의원은 오전 8시56분 서울 마포구 서울청 광역수사단 청사에 출석하며 “국민께 심려 끼쳐 죄송하다. 조사에 성실히 임하겠다”며 “제 삶에 원칙이 있고 그 원칙을 지키는 삶을 살아왔다”고 말했다.

다만 강 의원은 ‘공천헌금 1억원 직접 받았는지’ ‘돈을 받고 김경 시의원 공천에 도움을 준 사실이 있는지’ ‘금품은 누가 먼저 제안했는지’ 등 취재진 질문에는 답변하지 않았다.

강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김 의원으로부터 정치자금 1억원을 건넸다가 돌려받은 의혹을 받는다.

강 의원은 금품을 주고받은 것은 보좌관이자 사무국장이었던 남모씨와 김 시의원 사이 일이며, 자신은 사후 보고를 받고 반환을 지시했을 뿐이라고 해명해왔다.

자신의 SNS를 통해서도 공천을 목적으로 한 금품 수수가 없었다고 주장해왔다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

