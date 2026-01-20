[속보] ‘1억 수수 의혹’ 강선우 출석…“원칙 지키며 살았다”
김경 서울시의원으로부터 공천헌금 1억원을 수수한 의혹을 받는 강선우 무소속 의원이 20일 경찰에 피의자 신분으로 출석했다. 지난달 29일 더불어민주당 소속이었던 강 의원이 김병기 의원과 1억원 수수 사실을 놓고 의논하는 녹취가 공개된 지 22일 만이다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전부터 강 의원을 정치자금법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 조사하고 있다. 경찰은 강 의원을 상대로 1억원을 수수한 사실이 있는지, 공천을 목적으로 돈을 받은 것인지, 반환 경위는 무엇인지 등을 확인할 방침이다.
강 의원은 오전 8시56분 서울 마포구 서울청 광역수사단 청사에 출석하며 “국민께 심려 끼쳐 죄송하다. 조사에 성실히 임하겠다”며 “제 삶에 원칙이 있고 그 원칙을 지키는 삶을 살아왔다”고 말했다.
다만 강 의원은 ‘공천헌금 1억원 직접 받았는지’ ‘돈을 받고 김경 시의원 공천에 도움을 준 사실이 있는지’ ‘금품은 누가 먼저 제안했는지’ 등 취재진 질문에는 답변하지 않았다.
강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김 의원으로부터 정치자금 1억원을 건넸다가 돌려받은 의혹을 받는다.
강 의원은 금품을 주고받은 것은 보좌관이자 사무국장이었던 남모씨와 김 시의원 사이 일이며, 자신은 사후 보고를 받고 반환을 지시했을 뿐이라고 해명해왔다.
자신의 SNS를 통해서도 공천을 목적으로 한 금품 수수가 없었다고 주장해왔다.
