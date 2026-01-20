에스엘 이충곤 회장 AI인재 육성 디지스트에 3억 기부
대구경북과학기술원(DGIST·디지스트)은 에스엘(SL Corporation) 이충곤 회장이 AI(인공지능) 분야 혁신 인재 양성과 연구 역량 강화를 위해 발전기금 3억원을 기부했다고 20일 밝혔다.
이번 기부금은 디지스트가 중점적으로 추진하고 있는 AI 기반 연구와 교육 환경 고도화, 미래 융합기술 분야 인재 양성 등을 위해 활용될 예정이다. 디지스트는 인공지능을 핵심 성장 동력으로 삼아 첨단 과학기술 연구와 산업 연계를 강화하며 지역과 국가의 기술 경쟁력 제고에 기여하고 있다.
에스엘 이충곤 회장은 “AI는 산업의 패러다임을 근본적으로 변화시키는 핵심 기술이며 국가 경쟁력을 좌우할 중요한 분야”라며 “AI 혁신을 선도하고 있는 디지스트가 창의적이고 도전적인 인재를 지속적으로 배출해 대한민국 미래 과학기술 발전에 기여하길 기대한다”고 말했다.
이건우 총장은 “깊은 기부는 디지스트의 AI 연구, 교육 역량을 한 단계 도약시키는 소중한 계기가 될 것”이라며 “기부자의 뜻에 부응하도록 세계 수준의 AI 연구 성과 창출과 미래 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
에스엘은 자동차 램프, 전동화·전자부품 등을 주력으로 생산하는 글로벌 자동차 부품 전문기업이다. 이충곤 회장은 2024년 설립된 디지스트 발전재단 창립 멤버로 현재 재단 초대 이사장을 맡고 있다.
