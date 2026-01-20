외국인 10명 중 8명 이상 한국에 ‘호감’…가장 좋아하는 나라는 어디?

'2025년도 대한민국 국가이미지' 호감도 조사 결과. 문체부 제공

한국에서 유학 중인 유학생과 외신기자 등 한국 정보 고관여자 70여 명을 대상으로 한 심층 면담에서는 ‘한국 민주주의 시스템의 회복 탄력성’을 긍정적으로 평가하는 응답이 많았다. 이들은 2025년 한 해 동안 정치적 현안들이 겉으로는 불안정해 보였지만, 심층적으로는 아시아 민주주의의 역동성을 증명하는 계기가 됐다고 평가했다.