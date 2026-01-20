달러 비싸도 美…서학 개미 투자액 250조원 넘겼다

염동찬 한국투자증권 연구원은 “RIA 정책의 효과로 인한 환입 자금 규모를 예단하기 어렵지만 환율 안정과 국내 자본시장에 우호적인 내용으로 봐야 할 것”이라고 말했다.

고환율 국면에서도 ‘서학 개미’들이 해외 증시 투자 규모를 늘리면서 국내 투자자의 미국 주식 보관액이 250조원을 넘어섰다.20일 한국예탁결제원에 따르면 지난 15일 기준 국내 투자자의 미국 주식 보관액은 1705억 달러(약 251조2000억원)로 집계됐다. 지난해 말 1636억 달러와 비교하면 약 2주 만에 69억 달러, 10조원 넘게 증가했다.원·달러 환율이 1470원을 웃도는 상황에서도 국내 투자자들은 미국 주식 매수를 이어가고 있다. 미국 주식 보관액은 2022년 이후 매년 증가세다. 2022년 말 442억 달러였던 미국 주식 보관액은 2023년 680억 달러로 늘었고, 2024년 말에는 1121억 달러까지 확대됐다. 1년 사이 달러 기준으로 두 배 가까이 증가한 셈이다.보관액 상위 종목은 기술주가 대부분을 차지했다. 테슬라가 276억 달러로 가장 많았으며 엔비디아(179억 달러), 알파벳(72억 달러), 팔란티어(65억 달러), 애플(43억 달러) 순이었다. 마이크로소프트는 33억 달러로 10위에 올랐다. 나스닥100과 S&P500 지수를 추종하는 ETF와 고배율 레버리지 ETF도 상위권에 포함됐다.이 같은 흐름에 금융 당국은 해외 투자 자금의 국내 환류를 유도하기 위한 방안을 추진 중이다. 국내에서는 레버리지·인버스 상품의 배수를 2배로 제한해왔으나 해외에서 고배율 상품 투자가 늘자 규제 개선을 검토하고 있다.아울러 해외 주식을 매각한 뒤 국내시장 복귀계좌(RIA)를 통해 국내 주식에 1년간 투자할 경우 해외주식 양도소득세(20%)를 1년간 한시적으로 부과하지 않는 방안을 발표하기도 했다.이수정 메리츠증권 연구원은 “서학 개미의 환류가 국내 증시에 미치는 영향은 환율보다 더 유의미할 수 있다”며 “특히 자금이 대형주와 지수형 ETF로 쏠린다면 체감 영향은 더욱 강력해진다”고 말했다.백재연 기자 energy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지