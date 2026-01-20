위고비·마운자로 열풍에 웃는 美 항공사…왜?
비만 치료제 ‘위고비’와 ‘마운자로’ 열풍에 미국 항공사들의 연료비 부담이 줄어들 수 있다는 분석이 나왔다. 승객 평균 체중이 감소로 항공기 중량이 가벼워질 경우 연료 효율이 개선된다는 이유에서다.
17일(현지시간) 블룸버그와 CNBC 등에 따르면 투자은행 제프리스의 항공·운송 담당 실라 카흐야오글루 애널리스트 팀은 최근 항공업종 리서치 보고서에서 비만치료제 확산이 본격화될 경우 미국 항공사들이 올해 최대 5억8000만달러(약 8500억원)의 연료비를 절감할 수 있다고 분석했다.
보고서는 승객 평균 체중이 10% 줄어들면 항공기 한 대당 이륙 중량이 약 2%(약 1450㎏) 감소할 것으로 추산했다. 이에 따라 연료 효율이 개선되면서 전체 연료비는 최대 1.5% 줄고, 항공사의 주당순이익(EPS)은 최대 4% 증가할 수 있다고 봤다. 분석은 보잉 737 맥스8 기종을 기준으로 이뤄졌다.
제프리스는 아메리칸항공, 델타항공, 유나이티드항공, 사우스웨스트항공 등 미국 주요 항공사들이 이러한 연료비 절감 효과를 직접적으로 누릴 수 있을 것으로 전망했다. 이들 항공사는 올해 약 160억갤런의 연료를 소비할 것으로 예상되며, 갤런당 평균 가격을 2.41달러로 가정하면 연간 연료비는 약 390억달러(약 58조원)에 달한다. 이는 전체 운영비의 약 19%에 해당한다.
항공업계에서는 무게 감소가 곧 비용 절감으로 이어진다. 이에 따라 항공사들은 그동안 기내식 경량화, 좌석 구조 개선 등 다양한 방식으로 항공기 중량을 줄여왔다.
유나이티드항공은 2018년 기내 잡지 ‘헤미스피어’를 더 가벼운 종이로 교체해 한 권당 무게를 1온스 줄였고, 이를 통해 연간 약 17만갤런의 연료 절감 효과가 있을 것으로 추산했다.
보고서는 최근 3년간 미국 성인 비만율이 하락세를 보이고 있으며, 같은 기간 비만치료제 사용자는 두 배로 증가했다고 전했다. 다만 비만치료제 복용으로 승객의 식욕이 감소할 경우 기내 간식 판매 등 부가 수익이 줄어들 가능성은 이번 분석에 포함되지 않았다고 덧붙였다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
