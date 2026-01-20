시사 전체기사

김영록 지사, 도의회서 광주·전남 통합 특별법 논의

입력:2026-01-20 06:41
공유하기
글자 크기 조정

영암 도민공청회이어 도의회와 연이은 소통 행보

특별법안과 특례 중심으로 2시간 넘게 열띤 논의

김영록 전라남도지사가 19일 오후 전남도의회 초의실에서 열린 ‘광주·전남 행정통합’ 전남도의회-집행부 간담회에서 의원들의 질문에 답변을 하고 있다. 전남도 제공

전남도가 광주·전남 행정통합 전라남도-도의회 제2차 간담회를 열고, 정부 인센티브와 특례 등 특별법안의 주요 내용을 논의했다.

20일 전남도에 따르면 전날 도의회 초의실에서 열린 간담회엔 김영록 전남도지사, 김태균 전남도의회 의장, 김대중 전남도교육감, 강위원 광주·전남 행정통합 추진기획단장, 전남도 실·국장, 도의원 등 100여명이 참석했다.

이번 간담회는 지난 8일 의원총회 설명회와 13일 제1차 간담회에 이은 세 번째 소통 행보다. 행정통합 추진 상황과 특별법안에 대한 상세 설명이 이뤄졌으며, 도의원들의 의견도 청취됐다.

김 지사는 정부 인센티브와 관련해 “수도권에서 멀리 떨어져 있고 재정자립도가 낮으며 지방소멸위험지역이 많은 광주·전남의 지역적 특성을 고려할 때 균형발전기금 지원이 반드시 필요하다”고 밝혔다.

또한 태양광 50MW, 해상풍력 100MW 인허가 권한, 첨단전략산업과 석유화학·철강산업, 농어업 분야에 대한 각종 특례를 특별법에 반드시 포함시켜야 한다고 강조했다.

전남도는 간담회와 공청회 등 다양한 방법을 통해 도민 의견을 수렴하고 있으며, 이달 말 특별법 발의에 이어 2월 국회 의결까지 마무리한다는 계획이다.

김 교육감은 “이번 통합에 교육이 함께해서 많은 책무를 느끼고 있다"며 "광주·전남이 교육에 대한 명성을 찾을 수 있도록 열심히 뛰겠다”고 말했다.

김 지사는 “도의회는 22개 시군 지역의 목소리를 대신 들려주는 행정통합의 든든한 동반자"라며 "도의회와 긴밀히 소통하면서 행정통합을 책임있게 추진하겠다”고 말했다.

김 지사는 이날 오전 영암군에서 열린 도민 공청회에 참석한 데 이어 오후에는 곧바로 도의회를 찾는 등 연이은 소통 행보를 이어가고 있다.

무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
장동혁 단식 닷새째, 강성보수 결집… ‘한동훈 제명’ 강행 유력
서해 피격 유족 “‘살려달라’ 감청하고도 방치… 특검해야”
통일교처럼 신천지 ‘키맨’ 파고드는 합수본… 내부고발자 소환
영끌족 ‘내집 마련’ 조바심에… 고가 → 중저가 신고가 비중 ↑
무신사, 또 쿠팡 저격?… ‘구빵 쿠폰’ 할인 행사 내놔
유럽 뒤흔든 코리안리거… 황인범·정우영, 나란히 득점
이제훈 “‘모범택시’는 내 대표작… 힘든 일상 속 통쾌함 전해”
빅리거 부상병동… WBC ‘내야 공백’
국민일보 신문구독