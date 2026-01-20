김영록 지사, 도의회서 광주·전남 통합 특별법 논의

영암 도민공청회이어 도의회와 연이은 소통 행보



특별법안과 특례 중심으로 2시간 넘게 열띤 논의

김영록 전라남도지사가 19일 오후 전남도의회 초의실에서 열린 ‘광주·전남 행정통합’ 전남도의회-집행부 간담회에서 의원들의 질문에 답변을 하고 있다. 전남도 제공

전남도가 광주·전남 행정통합 전라남도-도의회 제2차 간담회를 열고, 정부 인센티브와 특례 등 특별법안의 주요 내용을 논의했다.



20일 전남도에 따르면 전날 도의회 초의실에서 열린 간담회엔 김영록 전남도지사, 김태균 전남도의회 의장, 김대중 전남도교육감, 강위원 광주·전남 행정통합 추진기획단장, 전남도 실·국장, 도의원 등 100여명이 참석했다.



이번 간담회는 지난 8일 의원총회 설명회와 13일 제1차 간담회에 이은 세 번째 소통 행보다. 행정통합 추진 상황과 특별법안에 대한 상세 설명이 이뤄졌으며, 도의원들의 의견도 청취됐다.



김 지사는 정부 인센티브와 관련해 “수도권에서 멀리 떨어져 있고 재정자립도가 낮으며 지방소멸위험지역이 많은 광주·전남의 지역적 특성을 고려할 때 균형발전기금 지원이 반드시 필요하다”고 밝혔다.



또한 태양광 50MW, 해상풍력 100MW 인허가 권한, 첨단전략산업과 석유화학·철강산업, 농어업 분야에 대한 각종 특례를 특별법에 반드시 포함시켜야 한다고 강조했다.



전남도는 간담회와 공청회 등 다양한 방법을 통해 도민 의견을 수렴하고 있으며, 이달 말 특별법 발의에 이어 2월 국회 의결까지 마무리한다는 계획이다.



김 교육감은 “이번 통합에 교육이 함께해서 많은 책무를 느끼고 있다"며 "광주·전남이 교육에 대한 명성을 찾을 수 있도록 열심히 뛰겠다”고 말했다.



김 지사는 “도의회는 22개 시군 지역의 목소리를 대신 들려주는 행정통합의 든든한 동반자"라며 "도의회와 긴밀히 소통하면서 행정통합을 책임있게 추진하겠다”고 말했다.



김 지사는 이날 오전 영암군에서 열린 도민 공청회에 참석한 데 이어 오후에는 곧바로 도의회를 찾는 등 연이은 소통 행보를 이어가고 있다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도가 광주·전남 행정통합 전라남도-도의회 제2차 간담회를 열고, 정부 인센티브와 특례 등 특별법안의 주요 내용을 논의했다.20일 전남도에 따르면 전날 도의회 초의실에서 열린 간담회엔 김영록 전남도지사, 김태균 전남도의회 의장, 김대중 전남도교육감, 강위원 광주·전남 행정통합 추진기획단장, 전남도 실·국장, 도의원 등 100여명이 참석했다.이번 간담회는 지난 8일 의원총회 설명회와 13일 제1차 간담회에 이은 세 번째 소통 행보다. 행정통합 추진 상황과 특별법안에 대한 상세 설명이 이뤄졌으며, 도의원들의 의견도 청취됐다.김 지사는 정부 인센티브와 관련해 “수도권에서 멀리 떨어져 있고 재정자립도가 낮으며 지방소멸위험지역이 많은 광주·전남의 지역적 특성을 고려할 때 균형발전기금 지원이 반드시 필요하다”고 밝혔다.또한 태양광 50MW, 해상풍력 100MW 인허가 권한, 첨단전략산업과 석유화학·철강산업, 농어업 분야에 대한 각종 특례를 특별법에 반드시 포함시켜야 한다고 강조했다.전남도는 간담회와 공청회 등 다양한 방법을 통해 도민 의견을 수렴하고 있으며, 이달 말 특별법 발의에 이어 2월 국회 의결까지 마무리한다는 계획이다.김 교육감은 “이번 통합에 교육이 함께해서 많은 책무를 느끼고 있다"며 "광주·전남이 교육에 대한 명성을 찾을 수 있도록 열심히 뛰겠다”고 말했다.김 지사는 “도의회는 22개 시군 지역의 목소리를 대신 들려주는 행정통합의 든든한 동반자"라며 "도의회와 긴밀히 소통하면서 행정통합을 책임있게 추진하겠다”고 말했다.김 지사는 이날 오전 영암군에서 열린 도민 공청회에 참석한 데 이어 오후에는 곧바로 도의회를 찾는 등 연이은 소통 행보를 이어가고 있다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지