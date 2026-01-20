벽에 쓴 ‘사랑한다’…폼페이 유적지서 낙서 추가 발견
이탈리아 고대 도시 폼페이에서 베수비오 화산 폭발 전 시민들이 남긴 낙서와 스케치가 대거 추가로 확인됐다.
로이터 통신은 19일(현지시간) 폼페이 도심 일대에서 벽면에 새겨진 비문과 그림 79건이 새롭게 발견됐다고 보도했다. 폼페이는 서기 79년 베수비오 화산이 분화하면서 수미터에 달하는 화산재에 뒤덮여 도시 전체가 그대로 묻힌 곳이다.
이번에 확인된 흔적들은 도심의 극장과 상업 지구를 잇는 긴 벽에 집중돼 있었다. 벽면에는 검투사 두 명이 맞붙어 싸우는 장면을 그린 스케치부터 ‘에라토 사랑한다’ 처럼 목적어가 빠진 사랑 고백 문구까지 당시 일상의 감정과 풍경을 엿볼 수 있는 내용이 담겨 있었다.
이번 조사는 ‘복도의 속삭임’이라는 이름의 공동 프로젝트로 진행됐다. 프랑스 소르본대와 캐나다 퀘벡대 연구진, 폼페이 유적 관리 당국이 참여해 최첨단 디지털 분석 기법을 동원했다. 연구진은 조명의 각도를 달리해 반복 촬영한 이미지를 바탕으로 육안으로는 식별하기 어려운 미세한 흔적까지 복원해냈다.
당국은 이번 작업을 통해 지금까지 총 300건에 달하는 낙서와 비문을 확인했으며, 이 중 79건이 이번에 처음 기록된 것이라고 설명했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사