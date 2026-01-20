한국뮤지컬어워즈 대상에 ‘한복 입은 남자’… 박은태·조정은 주연상
‘오지게 재밌는 가시나들’, 작품상·연출상·극본상 등 3관왕
조연상은 정원영과 한보라, 신인상은 강병훈과 이성경 차지
창작뮤지컬 ‘한복 입은 남자’가 제10회 한국뮤지컬어워즈 대상을 차지했다. ‘한복 입은 남자’는 19일 서울 세종문화회관 대극장에서 열린 제10회 한국뮤지컬어워즈 시상식에서 대상을 비롯해 편곡·음악감독상(이성준), 무대예술상(서숙진 무대 디자이너) 등 3관왕을 차지했다.
이상훈 작가의 동명 소설을 무대로 옮긴 ‘한복 입은 남자’는 노비 신분에도 종3품 벼슬까지 올랐지만, 파면된 후 역사 속에서 사라진 과학자 장영실의 이야기를 그렸다. 지난달 2일 초연 개막해 공연 중인 가운데 2025년 최고의 창작 뮤지컬에 선정되는 영예를 누렸다. 이 작품 프로듀서인 엄홍현 EMK뮤지컬컴퍼니 대표는 “그동안 다양한 뮤지컬을 만들었지만, 한국의 미학으로 만든 작품은 ‘한복 입은 남자’가 처음이었다. 이른 시일 내에 완성도를 높여 다시 선보이겠다”고 소감을 말했다.
남녀주연상은 ‘매디슨 카운티의 다리’의 박은태와 조정은이 나란히 받았고, 남녀 조연상은 ‘알라딘’의 정원영과 ‘라이카’의 한보라가 각각 차지했다. 그리고 남녀 신인상은 ‘베어 더 뮤지컬’의 강병훈과 ‘알라딘’의 이성경에게 돌아갔다. 앙상블상은 ‘에비타’ 팀이 받았다.
작품상 400석 이상 부문은 지난해 미국에서 토니상을 받고 국내 초연 10주년 기념 공연을 한 ‘어쩌면 해피엔딩’이 차지했다. 그리고 이번 시상식에서 최다인 8개 부문 후보에 올랐던 ‘오지게 재밌는 가시나들’은 400석 미만 작품상을 비롯해 연출상(오경택), 극본상(김하진)까지 받아 3관왕을 차지했다.
프로듀서상은 ‘시라노’ ‘킹키부츠’ ‘물랑루즈!’ ‘베르테르’ 등을 만든 예주열 CJ ENM 공연사업부장이 차지했다. 작곡상은 ‘라이카’의 이선영 작곡가, 안무상은 ‘위대한 개츠비’의 도미니크 켈리에게 돌아갔다. 켈리를 대신해 대리 수상을 한 신춘수 오디컴퍼니 대표는 “K-뮤지컬의 정의가 안 내려진 상황에서 ‘위대한 개츠비’를 출품해야 하느냐를 두고 고민했다. 한국 뮤지컬의 지평을 넓혀보고자 출품하게 됐다”고 털어놨다.
무대예술상은 서숙진 무대 디자이너와 함께 ‘비하인드 더 문’의 고동욱 영상디자이너가 공동으로 받았고, 아동가족뮤지컬상은 인기 지식재산권(IP)인 ‘캐치! 티니핑’ 시리즈를 원작으로 한 ‘사랑의 하츄핑’이 차지했다. 그리고 공로상은 ‘스테이지업’ 사업 등을 통해 창작자를 지원해온 CJ문화재단이 영예를 안았다.
한국뮤지컬어워즈는 국내 뮤지컬계의 한해를 결산하는 시상식으로 2016년 시작됐다. 작품, 배우, 창작, 특별 등 4개 부문에서 총 21명(팀)의 수상자를 선정한다. 이번 시상식에는 지난 2024년 12월 7일부터 지난해 12월 7일까지 국내에서 개막한 작품 102편이 출품해 역대 최다를 기록했다. 한국뮤지컬어워즈 10회를 기념해 나란히 10주년을 맞은 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’ ‘앤(ANNE)’ ‘팬레터’ ‘난쟁이들’ 등의 배우들이 나와 축하 공연을 펼쳤다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
