한국뮤지컬어워즈 대상에 ‘한복 입은 남자’… 박은태·조정은 주연상

‘오지게 재밌는 가시나들’, 작품상·연출상·극본상 등 3관왕

조연상은 정원영과 한보라, 신인상은 강병훈과 이성경 차지

뮤지컬 ‘한복 입은 남자’가 제10회 한국뮤지컬어워즈 대상을 차지했다. (c)EMK뮤지컬컴퍼니

박은태(왼쪽)와 조정은은 ‘매디슨 카운티의 다리’로 제10회 한국뮤지컬어워즈 남녀 주연상을 각각 받았다. 한국뮤지컬어워즈 유튜브 생중계 캡처

아동가족뮤지컬상은 인기 지식재산권(IP)인 ‘캐치! 티니핑’ 시리즈를 원작으로 한 ‘사랑의 하츄핑’이 차지했다. 그리고 공로상은 ‘스테이지업’ 사업 등을 통해 창작자를 지원해온 CJ문화재단이 영예를 안았다.