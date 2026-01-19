경기도경제과학진흥원, 중소·벤처기업 지원정책 합동설명회 22일 연다

합동설명회는 도내 중소·벤처기업이 새해 달라진 정책 환경을 이해하고 연초 사업계획 수립에 필요한 지원사업 정보를 체계적으로 파악할 수 있도록 마련됐다.

경기도와 경기도경제과학진흥원은 오는 22일 오후 2시 수원 경과원 경기홀에서 '2026년 중소·벤처기업 지원시책 합동설명회'를 연다고 19일 밝혔다.참가를 희망하는 기업은 홍보 포스터에 게재된 QR코드나 경기기업비서를 통해 신청하면 된다. 참가비는 무료이다.설명회에는 경기도와 경과원을 비롯해 경기지방중소벤처기업청, 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 신용보증기금, 경기신용보증재단, 경기테크노파크, 코트라(KOTRA) 등 총 9개 유관기관이 참여한다.각 기관은 올해 중점 추진 정책과 기관별 핵심 지원사업을 소개한다.기업은 기관별 지원 내용과 신청 절차를 비교해 확인할 수 있다.설명회는 기업 수요가 높은 분야를 중심으로 수출 및 판로 지원, 연구개발 지원, 정책자금 및 금융지원 등 세 개 분야로 나뉘어 진행된다.수출 및 판로 지원 세션에서는 해외시장 진출 전략과 온라인 판로개척 지원사업을 안내한다.연구개발 지원 세션에서는 정부 연구개발 과제 신청 요령과 기술사업화 지원 정책을 소개한다.정책자금 및 금융지원 세션에서는 중소·벤처기업의 자금 부담 완화를 위한 정책자금과 보증 프로그램을 설명한다.특히 이번 설명회에서는 인공지능(AI)과 반도체 등 신산업 분야 지원 확대 방안을 중점적으로 다룬다.글로벌 공급망 재편에 대응하기 위한 수출 지원 정책과 해외 진출 전략도 함께 소개한다.또 스타트업을 위한 전용 자금 신설과 기술 기반 기업의 성장 단계별 지원 방향을 공유한다.이와 함께 행사장 로비에는 기관별 상담부스를 운영, 자금 조달·연구개발 과제 신청·수출 인증·해외 진출 등 분야별 1대1 상담을 제공한다.현장 방문이 어려운 기업인들을 위해 경과원 공식 유튜브 채널을 통한 실시간 생중계도 병행한다.또 설명회 관련 자료는 경기기업비서 홈페이지를 통해 제공해 시간과 공간의 제약 없이 정책 정보를 확인할 수 있도록 했다.경과원은 이번 합동설명회 이후에도 정보 접근성이 낮은 기업들을 위해 도내 30개 지역을 순회하는 '찾아가는 설명회'를 이어갈 계획이다.산업단지와 경제단체 회원사를 대상으로 한 간담회도 수시로 열어 정책의 사각지대를 해소해 나갈 계획이다.김현곤 경과원장은 "이번 설명회는 창업부터 정책자금, 기술 개발, 혁신, 판로 개척, 수출에 이르는 기업 생애 전 주기 지원시책 정보를 한자리에서 확인할 수 있는 자리"라며 "경과원은 올해에도 체감도 높은 기업 지원 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr