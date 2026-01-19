李 “혹시 반명입니까” 鄭 “친명이고, 친靑 입니다”

이대통령 농담에 파안대소

신임 지도부와 상견례 겸 만찬

이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 조르자 멜로니 이탈리아 총리와의 정상회담에서 발언하고 있다. 연합뉴스

강득구·이성윤·문정복 신임 최고위원 등과 상견례를 겸한 만찬을 같이했다. 이 대통령은 “

최고위원 선출로 완전체가 된 민주당 지도부를 뵙고 싶었다”며 “새 지도부 결성을 계기로 빨리 뵙자고 청했다. 제가 미처 잘 모를 수도 있는 민심과 세상 이야기를 여러분을 통해 자주 듣고자 한다”고 말했다. 이어 정 대표에게 반명이냐고 물었고, 정 대표가 “친명이고, 친청”이라고 답하자 파안대소했다고 박수현 민주당 수석대변인이 전했다.

가적으로도 개인적으로도 모두 참 고마운 분”이라며 “당대표 시절 윤석열 독재의 탄압으로 고통을 받으면서 함께 사선을 넘었고, 그 힘든 수사와 재판을 받으면서도 대표로서 당무에 한치도 소홀함이 없었던 것을 생각하면 저는 부족함이 너무 많다”고 말했다. 그러면서 “이재명정부의 성공을 위해 분골쇄신, 더 노력해야겠다고 늘 다짐한다. 이 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 당의 역할을 잘해나가겠다”고 덧붙였다.

급격한 국제정세 변화 대응, 행정 통합의 성공적 추진, 검찰 개혁 후속 입법 논의 등이 이뤄졌다. 박 수석대변인은 “