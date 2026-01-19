李 “혹시 반명입니까” 鄭 “친명이고, 친靑 입니다”

李 “혹시 반명입니까” 鄭 “친명이고, 친靑 입니다”
이대통령 농담에 파안대소
신임 지도부와 상견례 겸 만찬
이재명 대통령이 정청래 더불어민주당 대표 등 당 지도부와 만찬을 갖고 국정과 민생 전반을 논의했다. 이 대통령은 당권 갈등을 의식한 듯 정 대표에게 “혹시 반명(반이재명)이십니까”라고 농담을 던졌고, 정 대표는 “친명이고 친청(청와대)입니다”라고 답했다.
이 대통령은 19일 청와대 본관에서 신임 홍익표 정무수석을 포함해 정 대표, 한병도 신임 원내대표, 강득구·이성윤·문정복 신임 최고위원 등과 상견례를 겸한 만찬을 같이했다. 이 대통령은 “최고위원 선출로 완전체가 된 민주당 지도부를 뵙고 싶었다”며 “새 지도부 결성을 계기로 빨리 뵙자고 청했다. 제가 미처 잘 모를 수도 있는 민심과 세상 이야기를 여러분을 통해 자주 듣고자 한다”고 말했다. 이어 정 대표에게 반명이냐고 물었고, 정 대표가 “친명이고, 친청”이라고 답하자 파안대소했다고 박수현 민주당 수석대변인이 전했다.
정 대표는 “이 대통령은 국가적으로도 개인적으로도 모두 참 고마운 분”이라며 “당대표 시절 윤석열 독재의 탄압으로 고통을 받으면서 함께 사선을 넘었고, 그 힘든 수사와 재판을 받으면서도 대표로서 당무에 한치도 소홀함이 없었던 것을 생각하면 저는 부족함이 너무 많다”고 말했다. 그러면서 “이재명정부의 성공을 위해 분골쇄신, 더 노력해야겠다고 늘 다짐한다. 이 대통령을 중심으로 똘똘 뭉쳐 당의 역할을 잘해나가겠다”고 덧붙였다.
한 원내대표는 “개원 20개월을 기준으로 22대 국회 입법 통과율이 20.2%다. 21대 국회의 24.5%, 20대 국회의 29.2%에 비해 최저를 기록하고 있어 국민께 죄송하다”고 말했다. 이어 “이재명정부 국정과제 입법이 184건인데 37건만이 현재 국회를 통과했다”며 “앞으로 모든 역량을 동원해 입법 처리에 집중하겠다”고 덧붙였다.
만찬에서는 급격한 국제정세 변화 대응, 행정 통합의 성공적 추진, 검찰 개혁 후속 입법 논의 등이 이뤄졌다. 박 수석대변인은 “이 대통령의 국정철학이 뿌리내리고, 풍성한 성과를 거두도록 튼튼히 뒷받침하는 민주당이 되겠다”고 말했다.
