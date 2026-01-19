한국폴리텍Ⅱ대학·몽골건축기술대·경인여대 업무협약

국제 교육협력 및 인적교류 활성화를 위한 업무협약. 한국폴리텍Ⅱ대학 제공

이번 협약은 상호 신뢰와 우호 협력을 바탕으로 각 대학이 보유한 교육·연구 자원과 역량을 공유하고 학술교류, 공동사업 추진, 글로벌 인재 양성 등을 확대하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 각 대학은 ▲학생 및 교직원 상호 교류 ▲공동 학술·교육·문화 교류 활동 ▲몽골건축기술대 학생 대상 어학연수 및 모집 홍보 ▲경인여대 한국어 연수 과정 운영 및 홍보 ▲한국폴리텍Ⅱ대학 2년제 학위과정 모집 및 입학 연계 등에서 상호 협력하기로 했다.

이번 협약을 통해 몽골 학생들의 한국어 교육과 국내 학위과정 진학 기회가 확대되고 각 대학 간 실질적인 교육 협력과 국제 교류가 한층 강화될 것으로 기대된다.

최민환 학장직무대리는 “이번 협약은 한국과 몽골 간 교육 협력 기반을 공고히 하고 글로벌 인재 양성을 위한 실질적인 협력 모델을 구축하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 국제 교류 확대를 통해 교육 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.