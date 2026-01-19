[단독] ‘김병기 아내 법카’ 수사팀장, 경찰 조사서 “시점상 문건 유출 불가능”
2024년 김병기 무소속 의원 아내 이모씨의 동작구의회 법인카드 유용 사건을 담당했던 동작경찰서 수사팀장이 지난 15일 경찰에서 ‘수사 문건을 김 의원 측에 전달해 대응을 조력했다는 의혹’ 관련해 “시간 순서상 불가능하다”고 진술한 것으로 19일 전해졌다. 문건을 유출했다는 의혹이 제기된 시점에 관련 수사 정보가 확보되지 않았다는 취지다. 경찰은 수사팀장과 김 의원을 연결해준 인물로 지목된 김 의원의 측근도 조만간 소환해 진술의 신빙성을 따질 것으로 보인다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 15일 이씨의 동작구의회 법인카드 유용 의혹을 수사했던 전 동작서 팀장 A씨를 피의자 신분으로 소환했다. A씨는 2024년 해당 의혹을 내사하던 중 수사 문건을 김 의원 측에 유출했다는 의심을 받고 있다.
경찰은 A씨에게서 이른바 ‘알리바이 문건’ 자체가 만들어질 수 없다는 취지의 진술을 확보한 것으로 파악됐다. 연일 김 의원 의혹을 폭로하고 있는 전직 보좌관 김모씨는 지난해 11월 경찰에 제출한 진술서를 통해 “내사가 한창 진행되던 2024년 5월 20일 김 의원이 서울 방배동 카페에서 문을 닫아놓고 전 보좌관 B씨와 만났다”며 “동작서에서 작성한 서류를 전달받았는데 법인카드를 갈취당한 조진희 전 동작구의회 부의장의 진술서였다”고 주장했다. 경찰이 김 의원 측의 수사 대비를 도왔다는 것이다.
그러나 A씨는 경찰 조사에서 “당시는 조 전 부의장을 부르지 않은 시점”이라고 진술한 것으로 알려졌다. 조사받지도 않은 조 전 부의장의 진술서를 김 의원 측에 전달할 수 없다는 것이다. 또 당시 동작구의회에서 어떤 행사를 하는지도 몰라 알리바이 문건 생성 자체가 불가능하다는 취지로 말한 것으로 알려졌다.
A씨는 방배동 카페에서 김 의원에게 문건을 전달한 인물로 지목된 B씨도 알지 못한다고 진술한 것으로 전해졌다. B씨는 김 의원이 초선일 때부터 알던 심복으로 현재 IT 대기업 임원으로 근무하고 있다.
경찰은 조만간 B씨를 불러 실제 A씨와의 접촉 여부 등을 확인할 방침이다. 지난 13일에는 A씨의 상관이던 전 동작경찰서 수사과장을 참고인 신분으로 조사했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
