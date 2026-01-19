“누구도 鄭을 막을 수 없다”…민주당 지도부 당권 싸움 정면충돌

1인1표 재추진 두고 민주당 당권 갈등 격화 주장

비청계 황명선 등, 1인1표제 차차기 전당대회 적용 건의

문정복·이성윤 등 친청계 “이제와서 문제제기 말라” 반박

강득구 더불어민주당 최고위원이 19일 국회에서 열린 최고위원회의 도중 생각에 잠겨 있다. 연합뉴스

지난해 임기 1년짜리 보궐 선거에서 당권을 쥔 정 대표의 연임 구상이 구체화하는 과정에서 견제 세력과의 당권 갈등이 수면 위로 드러난 것이라는 해석이 지배적이다.

최고위원이 정 대표 연임을 위한 ‘셀프 개정’ 논란을 해소하기 위해 1인1표제 적용을 차차기 전당대회부터로 하자는 의견을 제시하자, 친청계에서 “총의를 문제 삼는 것은 약속을 저버리는 해당 행위”라고 맞받아치면서 계파 간 다툼이 노골화하고 있다.