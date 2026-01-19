부산, 조선·반도체 잇는 ‘K-해양반도체 얼라이언스’ 가동
민관 협력으로 해양반도체 육성
조선 수요·반도체 기술 결합
부산형 해양반도체 생태계 구축
부산시가 조선·해양 산업과 반도체 산업을 결합한 민관 협력체를 출범하고, 해양반도체 산업 육성에 본격적으로 나섰다.
부산시는 19일 오후 해운대구 시그니엘 부산에서 ‘케이(K)-해양반도체 얼라이언스’ 출범식을 열고, 해양 환경에 특화된 반도체 산업 생태계 조성을 위한 협력 체계를 공식 가동했다고 밝혔다. 이날 행사에는 박형준 부산시장을 비롯해 국회의원, 부산상공회의소 관계자와 함께 반도체 기업, 조선사, 산학연 관계자 등 150여명이 참석했다.
K-해양반도체 얼라이언스는 조선·해양과 반도체 산업 간 연계를 통해 핵심 기술의 내재화를 추진하고, 민간 주도의 협력 구조를 구축하기 위해 마련됐다. 해양반도체는 고온·고습·염분 등 해양 환경에서도 안정적으로 작동해야 하는 특성이 있는 분야로, 조선·해양 산업의 디지털 전환과 친환경·자율 운항 기술 확산에 핵심 요소로 꼽힌다.
시는 얼라이언스를 국가 반도체 정책과 조선·해양 산업 전략과 연계해 운영할 방침이다. 이를 위해 기장 전력반도체 특화단지와 영도 부스트벨트, 해운대 제2센텀 도심융합특구를 잇는 혁신벨트를 조성하고, 해양반도체 산업 단지를 단계적으로 육성해 글로벌 경쟁력을 확보한다는 구상이다.
또 민간 주도의 해양반도체 공급망 구축을 통해 반도체 기업은 해양용 시스템·전력반도체의 설계와 생산을 맡고 조선사는 국산 해양반도체의 수요처이자 실증 무대로 참여하도록 할 계획이다. 시는 투자 유치 보조금과 기회발전특구 지정에 따른 세제 혜택 등 정책적 지원도 병행한다.
시는 앞으로 정례 협의체 운영과 공동 프로젝트 발굴, 국제 협력 확대 등을 통해 K-해양반도체 얼라이언스를 실질적인 협력 플랫폼으로 발전시켜 나간다는 방침이다. 이를 통해 해양 산업의 고부가가치화와 지역 산업 구조 고도화, 관련 일자리 창출로 이어질 것으로 기대하고 있다.
박형준 부산시장은 “K-해양반도체 얼라이언스는 반도체 산업의 적용 분야를 해양으로 확장하는 출발점”이라며 “부산이 해양반도체 산업의 핵심 거점으로 자리 잡을 수 있도록 민관 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.
