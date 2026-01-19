SKT, ‘개인정보 유출’ 과징금 1300억원 취소 소송 제기

서울 종로구에 있는 한 SK텔레콤 대리점 모습. 국민일보DB

개인정보 유출 탓에 개인정보보호위원회로부터 역대 최대 규모의 과징금을 부과받자 이에 불복하고 행정소송을 제기했다.

고의적·영리 목적의 개인정보 활용이 인정된 구글·메타 사례와의 형평성 문제도 제기할 것으로 보인다.