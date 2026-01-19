中 작년 출생아 건국이후 최소…인구 4년 연속 감소
지난해 중국의 출생아 수가 700만명대로 내려앉았다. 4년 연속 감소하며 1949년 신중국 성립 이후 최소를 기록했다다. 이에 따라 총인구도 4년 연속 감소했다.
중국 국가통계국은 19일 지난해 홍콩·마카오와 대만, 해외 화교 등을 제외한 자국의 연간 출생아 수가 792만명이라고 밝혔다. 인구 1000명당 태어난 아이의 수를 나타내는 조출생률은 5.63명이다.
지난해 연간 출생아 수는 전년도인 2024년(954만명)보다 약 17%(162만명) 감소하며 신중국이 수립된 1949년 이후 처음으로 700만명대로 내려갔다. 조출생률 역시 같은 기간 최저치에 해당한다.
1950년대 2000만명 안팎이던 중국의 연간 출생아 수는 대약진운동이 끝난 뒤 1960년대에는 2500만∼2900만 수준으로 급증했다가 ‘한 자녀 정책’이 시행된 1970년대 들어 줄어들기 시작했다.
1990년대 말 2000만명 이하로 감소하고 2000년대에는 1500만∼1600만명 선을 유지하다 한 자녀 정책이 폐기된 2016년과 이듬해인 2017년 1700만명대로 반짝 증가했다. 하지만 이후 가파른 감소세로 돌아서 2022년(956만명) 1000만명 선이 깨졌다.
이후 연간 출생아 수는 900만명대를 유지했고 2024년에는 용띠해 효과로 소폭 증가하기도 했는데 지난해에는 800만명에도 못 미친 것이다.
지난해 사망자 수는 1131만명으로 2024년(1093만명)과 비슷한 수준이었다.
이에 따라 지난해 중국 총인구는 14억489만명으로 전년 대비 339만명 줄었다.
중국 인구는 2023년 1월 발표한 2022년 통계에서 61년 만에 처음으로 감소를 기록한 뒤 4년 연속 뒷걸음질 쳤다.
2026년은 한 자녀 정책이 공식 폐기된 지 10년이 되는 해다. 중국은 그동안 중앙과 지역 정부 차원에서 다양한 출산·결혼 지원책을 내놓고 있지만 경제 둔화와 높은 청년실업률 속에 청년층이 결혼과 출산을 기피하는 근본적 상황은 바뀌지 않고 있다.
미국 매디슨 위스콘신대의 중국 인구통계 전문가 이푸셴은 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “중국의 출생률 감소는 거대한 바위가 언덕을 굴러 내려가는 것처럼 불가피한 일이다. 중국의 한 자녀 정책이 이 과정을 가속해 (바위를) 다시 언덕 위로 옮기기는 매우 어려울 것”이라고 말했다.
고령화 추세도 계속됐다.
연령별로 보면 16∼59세의 노동연령인구가 8억5136만명으로 전체 인구의 60.6%를 차지했다.
이 수치는 2022년 62.0%, 2023년 61.3%, 지난해 60.9%를 기록한 데 이어 지난해에도 하락세를 이어갔다.
60세 이상 인구는 3억2338만명으로 전체 인구의 23.0%를 차지했고, 65세 이상은 2억2365만명으로 15.9%에 달했다.
이는 2024년의 비율인 22.0%, 15.6%보다 각각 1.0%포인트, 0.3%포인트 상승했다.
