부상 털어낸 황인범, 중거리포로 시즌 첫 골… 정우영도 동점골

페예노르트 황인범. AFP연합뉴스

올 시즌 공식전 14경기 만에 처음으로 본 골맛이다. 황인범은 이날 득점 후 감격스러운 듯 얼굴을 두 손으로 감싸쥐었다. 황인범은 올 시즌 잇단 종아리, 허벅지 부상으로 뛰지 못한 시간이 길었다.

시즌 초반 유럽축구연 맹 (UEFA) 챔피언스리그(UCL) 예선에서 연속 공격포인트를 올리며 쾌조의 출발을 한 터였다.

지난달 복귀한 황인범은 이날

소파스코어는 황인범에게 팀 내 최고 평점인 8.1을 줬다.

다만 팀은 3대 4로 아쉽게 패하며 리그 4경기 연속 무승(2무 2패)을 이어갔다.