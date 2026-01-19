시사 전체기사

부상 털어낸 황인범, 중거리포로 시즌 첫 골… 정우영도 동점골

입력:2026-01-19 17:41
공유하기
글자 크기 조정
페예노르트 황인범. AFP연합뉴스

한국 축구대표팀 ‘중원의 핵’ 황인범(페예노르트)이 부상을 털고 시즌 첫 골을 신고했다.

황인범은 19일(한국시간) 네덜란드 로테르담의 스타디온 페예노르트에서 열린 2025-2026시즌 네덜란드 에레디비시 19라운드 스파르타 로테르담과의 홈경기에서 시즌 마수걸이 골을 터뜨렸다. 0-2로 끌려가던 후반 19분 페널티지역 바깥에서 공을 잡아 오른발 중거리 슈팅으로 골문 왼쪽 위 구석을 꿰뚫었다.

올 시즌 공식전 14경기 만에 처음으로 본 골맛이다. 황인범은 이날 득점 후 감격스러운 듯 얼굴을 두 손으로 감싸쥐었다. 황인범은 올 시즌 잇단 종아리, 허벅지 부상으로 뛰지 못한 시간이 길었다. 지난해 9월, 11월 A매치에도 함께하지 못했다. 시즌 초반 유럽축구연(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 예선에서 연속 공격포인트를 올리며 쾌조의 출발을 한 터였다.

지난달 복귀한 황인범은 이날 득점포까지 가동하며 부활을 알렸다. 72분을 뛰면서 기회창출 3회, 롱패스 성공률 100%, 리커버리 5회 등을 기록했다. 축구통계매체 소파스코어는 황인범에게 팀 내 최고 평점인 8.1을 줬다. 다만 팀은 3대 4로 아쉽게 패하며 리그 4경기 연속 무승(2무 2패)을 이어갔다.

같은 날 우니온 베를린서 뛰는 정우영도 교체 투입 8분 만에 극적인 동점골을 뽑아냈다. 슈투트가르트와의 2025-2026 분데스리가 18라운드 경기에서 후반 38분 스탠리 은소키가 골대 왼쪽에서 내준 컷백을 시속 100㎞에 달하는 왼발 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다. 정우영의 시즌 3호 골에 힘입어 팀은 1대 1 무승부를 거뒀다.

정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
李대통령 “억울한 수사·기소·판결한 경찰·검사·판사는 어떤 책임지나”
BTS 공연 소식에 방값 10배 ‘바가지’…7만원 숙소가 77만원
‘쿵푸허슬’ 두꺼비 아저씨 양소룡 별세…향년 77세
마지막 콘서트 투어 나선 임재범… 눈물 훔치는 관객도
“한번 다 태워보자는 마음으로 재출연 결심해”
수능 힘 빼고 수·정시 통합… ‘완전체’ 국교위 출범
광고는 최후 수단이라더니… 챗GPT, 광고 봐야 이용 가능
국힘, 이혜훈 청문회 보이콧… 곤혹스러운 與… 단독 개최?
국민일보 신문구독