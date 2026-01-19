부상 털어낸 황인범, 중거리포로 시즌 첫 골… 정우영도 동점골
한국 축구대표팀 ‘중원의 핵’ 황인범(페예노르트)이 부상을 털고 시즌 첫 골을 신고했다.
황인범은 19일(한국시간) 네덜란드 로테르담의 스타디온 페예노르트에서 열린 2025-2026시즌 네덜란드 에레디비시 19라운드 스파르타 로테르담과의 홈경기에서 시즌 마수걸이 골을 터뜨렸다. 0-2로 끌려가던 후반 19분 페널티지역 바깥에서 공을 잡아 오른발 중거리 슈팅으로 골문 왼쪽 위 구석을 꿰뚫었다.
올 시즌 공식전 14경기 만에 처음으로 본 골맛이다. 황인범은 이날 득점 후 감격스러운 듯 얼굴을 두 손으로 감싸쥐었다. 황인범은 올 시즌 잇단 종아리, 허벅지 부상으로 뛰지 못한 시간이 길었다. 지난해 9월, 11월 A매치에도 함께하지 못했다. 시즌 초반 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 예선에서 연속 공격포인트를 올리며 쾌조의 출발을 한 터였다.
지난달 복귀한 황인범은 이날 득점포까지 가동하며 부활을 알렸다. 72분을 뛰면서 기회창출 3회, 롱패스 성공률 100%, 리커버리 5회 등을 기록했다. 축구통계매체 소파스코어는 황인범에게 팀 내 최고 평점인 8.1을 줬다. 다만 팀은 3대 4로 아쉽게 패하며 리그 4경기 연속 무승(2무 2패)을 이어갔다.
같은 날 우니온 베를린서 뛰는 정우영도 교체 투입 8분 만에 극적인 동점골을 뽑아냈다. 슈투트가르트와의 2025-2026 분데스리가 18라운드 경기에서 후반 38분 스탠리 은소키가 골대 왼쪽에서 내준 컷백을 시속 100㎞에 달하는 왼발 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다. 정우영의 시즌 3호 골에 힘입어 팀은 1대 1 무승부를 거뒀다.
