민경선 “신천지 조직적 당원 가입, 고양시민 기만이자 민주주의 파괴”
오는 6월 치러지는 제9회 전국동시지방선거에서 경기 고양시장 출마를 준비 중인 민경선(사진) 전 경기교통공사 사장이 신천지의 조직적 정당 가입 및 고양시 주소지 변경 지시 의혹과 관련해 “고양시민을 기만한 민주주의 파괴 행위”라며 강력히 규탄했다.
민 전 사장은 19일 발표한 성명에서 최근 언론 보도로 드러난 신천지의 ‘국민의힘 집단 입당 및 고양시 주소지 이전 지시’ 의혹을 언급하며, 이는 종교시설 설치가 무산된 데 따른 보복성 대응이자 지역 정치에 대한 조직적 개입 시도라고 규정했다. 그는 특정 종교 집단이 행정 결정에 불복해 신도들에게 정당 가입과 주소지 이전을 지시한 행위는 민주주의의 근간을 흔드는 중대한 사안이라고 지적했다.
민 전 사장은 “고양시는 특정 종교 집단의 세를 과시하는 놀이터가 아니다”라며, 목표 수치까지 제시하며 주소지 변경을 지시한 정황은 108만 고양시민의 표심을 왜곡하려는 명백한 선거 개입이라고 비판했다. 또한 주민들의 정당한 반대로 무산된 사안을 조직 동원을 통해 관철하려는 발상 자체가 시민을 기만하는 행위라고 강조했다.
국민의힘을 향해서는 신천지와의 유착 의혹에 대해 공식적인 해명을 내놓을 것을 촉구했다. 민 전 사장은 “2022년 대선 이후 반복적으로 제기돼 온 집단 입당 의혹이 다시금 사실로 드러나고 있다”며 “이러한 비정상적 당원 가입을 인지하고도 묵인했는지, 혹은 정치적 유불리를 따져 방치했는지에 대해 고양시민 앞에 분명히 밝혀야 한다”고 말했다.
수사 당국에도 철저한 진상 규명을 요구했다. 그는 본인 동의 없는 정당 가입 강요는 정당법 위반 소지가 크다며, 검·경 합동수사본부가 텔레그램을 통한 지시 내용과 주소지 조작 의혹 전반을 한 점 의혹 없이 수사해 엄중히 책임을 물어야 한다고 밝혔다.
민 전 사장은 경기교통공사 사장 재임 시절 적자 구조를 흑자로 전환한 경험을 언급하며 행정과 정치 모두 투명성과 정직함이 기본이라고 강조했다. 그는 “행정은 특정 집단의 압력이 아닌 원칙과 실력으로 운영돼야 한다”며 “앞으로도 고양시민의 일상을 흔드는 어떠한 세력과도 타협하지 않고 원칙 있는 행정을 지켜나가겠다”고 밝혔다.
한편, 민 전 사장은 3선 경기도의원 출신으로 경기도의회 교육위원회 위원장을 역임했으며, 최근까지 경기교통공사 사장으로 재직하며 ‘똑버스’ 도입과 공사 흑자 전환을 이끌어 교통·행정 분야에서 실무 능력을 검증받았다는 평가를 받고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사