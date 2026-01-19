공영민 고흥군수, 직무수행 평가 71.9% “잘하고 있다”
차기 군수 후보 지지도 오차 밖 선두
6·3 지방선거를 앞두고 실시된 전남 고흥군수 여론조사에서 현직인 공영민 군수의 직무수행 평가와 지지도, 후보 호감도 등이 과반 이상인 것으로 조사됐다.
여론조사 전문기관 리서치뷰가 서울경제TV 광주·전남본부 의뢰를 받아 지난 16일과 17일 이틀간 고흥군 거주 만 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 실시한 군정 운영 직무평가 조사 결과, 응답자의 71.9%가 ‘잘하고 있다’고 평가했다. ‘매우 잘함’이 47.1%, ‘잘함’이 24.8%로 적극적 긍정 평가가 절반에 가까웠다. 반면 부정 평가는 20.6%(잘못함 12.0%·매우 잘못함 8.7%)에 그쳤다.
차기 군수 후보 지지도 조사에서도 공 군수는 56.9%를 기록하며 경쟁 후보들을 오차범위 밖에서 크게 앞섰다. 박준희 전 고흥군 보건소장 13.5%, 안정민 민주평통 고흥군협의회장 8.4%, 류제동 고흥군의회 의장 8.1%, 신순식 전 우정사업본부 경영기획실장 5.3%, 김학영 전 고흥경찰서장 4.7% 순으로 나타났다.
후보 호감도 역시 공 군수가 60.4%로 가장 높았다. 이어 박 전 소장 12.0%, 류 의장 7.9%, 안 협의회장 6.5% 순이었다.
정당 지지도는 더불어민주당이 85.3%로 압도적 우위를 유지했다. 조국혁신당 5.3%, 국민의힘 2.3%, 무당층 4.1%로 조사됐다.
민주당은 50대(93.9%)와 60대(92.7%)에서 높은 지지율을 보였고, 조국혁신당은 나선거구(과역·남양·동강·대서)에서 13.4%로 상대적으로 선전했다.
이번 조사는 무선전화 100% 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트, 응답률은 13.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
