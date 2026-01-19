가마치통닭, 이수지 모델 ‘칙스터’ 광고 “CM송 주목”

개그우먼 이수지의 랩과 퍼포먼스 담아



가마치통닭은 개그우먼 이수지를 브랜드 뮤즈로 기용하고, 중독성 강한 비트의 광고 영상 ‘칙스터(CHICKSTER) 편’을 공개했다고 밝혔다.



가마치통닭에 따르면 이번 광고는 브랜드의 신선함과 바삭한 식감을 전달하기 위해 기획됐다. 영상에서 이수지는 특유의 에너지 있는 모습으로 등장해 랩을 선보이며 가마치통닭의 맛을 재치 있게 표현했다.



공개된 영상은 이수지가 마이크 앞에 서서 “마치 마치 가마치”라는 가사가 반복되는 중독성 있는 노래로 시작된다. 이어 고온의 기름에 통째로 튀겨져 황금빛 비주얼을 자랑하는 통닭의 조리 과정이 시각을 자극한다.



이수지는 영상 전반에 걸쳐 댄스와 퍼포먼스를 선보이며 “신선하고 맛있는 가마치” “바삭하고 쫀득한 가마치” 등의 멘트를 통해 제품의 특성을 소개했다.



가마치통닭 관계자는 “다양한 연령층에게 친숙하고 유쾌한 이미지를 가진 이수지 씨와 함께 가마치통닭의 건강하고 맛있는 매력을 알리고자 했다”며 “이번 광고 영상을 통해 더 많은 고객이 가마치통닭만의 차별화된 맛과 즐거움을 경험할 수 있기를 기대한다”고 전했다.



한편 가마치통닭은 2024년 정보공개서 기준 국내 치킨 프랜차이즈 매장 수 순위 8위에 이름을 올렸다. 현재 전국 약 840여개 가맹점을 운영 중이며, 이번 광고 공개를 계기로 TV와 디지털, SNS 등 다양한 채널을 통해 브랜드 경험을 넓혀갈 예정이다.



박재구 기자 park9@kmib.co.kr



