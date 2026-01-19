식당서 쓰러진 80대 어르신…고교생 2명이 살렸다 [아살세]
아르바이트하던 식당에서 의식을 잃고 쓰러진 80대 손님을 심폐소생술(CPR)로 구해낸 고등학생들이 표창을 받았다.
울산 동부소방서는 소중한 생명을 구한 화암고등학교 문현서군과 대송고등학교 윤재준군에게 표창장을 수여했다고 19일 밝혔다.
친구 사이인 두 학생은 지난달 28일 오후 1시39분 자신들이 아르바이트하던 식당에서 식사 도중 갑자기 의식을 잃은 80대 노인을 목격했다. 이들은 당황하지 않고 즉시 기도를 확보하고 흉부 압박을 하는 등 발 빠르게 대처했다.
학생들의 침착한 응급처치 덕분에 할아버지는 119 구급대가 현장에 도착하기 전 의식을 회복했고 무사히 병원으로 이송될 수 있었다.
사건 이후 윤군의 아버지가 HD현대중공업 특수구조대원이라는 사실이 알려져 화제를 모으기도 했다. 이 인연으로 두 학생은 최근 HD현대중공업 측으로부터도 표창장과 장학금을 전달받았다.
동부소방서 관계자는 “평소 익혀둔 응급처치 교육의 중요성을 몸소 보여준 사례”라며 “용기 있는 행동으로 소중한 생명을 보호한 학생들에게 깊은 감사를 전한다”고 격려했다.
