시사 전체기사

식당서 쓰러진 80대 어르신…고교생 2명이 살렸다 [아살세]

입력:2026-01-19 17:18
수정:2026-01-19 17:36
공유하기
글자 크기 조정
화암고 문현서 군(왼쪽)과 대송고 윤재준 군(가운데). 울산 동부소방서 제공

아르바이트하던 식당에서 의식을 잃고 쓰러진 80대 손님을 심폐소생술(CPR)로 구해낸 고등학생들이 표창을 받았다.

울산 동부소방서는 소중한 생명을 구한 화암고등학교 문현서군과 대송고등학교 윤재준군에게 표창장을 수여했다고 19일 밝혔다.

친구 사이인 두 학생은 지난달 28일 오후 1시39분 자신들이 아르바이트하던 식당에서 식사 도중 갑자기 의식을 잃은 80대 노인을 목격했다. 이들은 당황하지 않고 즉시 기도를 확보하고 흉부 압박을 하는 등 발 빠르게 대처했다.

학생들의 침착한 응급처치 덕분에 할아버지는 119 구급대가 현장에 도착하기 전 의식을 회복했고 무사히 병원으로 이송될 수 있었다.

사건 이후 윤군의 아버지가 HD현대중공업 특수구조대원이라는 사실이 알려져 화제를 모으기도 했다. 이 인연으로 두 학생은 최근 HD현대중공업 측으로부터도 표창장과 장학금을 전달받았다.

동부소방서 관계자는 “평소 익혀둔 응급처치 교육의 중요성을 몸소 보여준 사례”라며 “용기 있는 행동으로 소중한 생명을 보호한 학생들에게 깊은 감사를 전한다”고 격려했다.


한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1081
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“자녀 시신 직접 묻어야” 이란 전국민 집단 트라우마 시달려
지난해 급발진 의심사고 ‘페달 오·조작’ ‘60대 이상’이 대다수
납 중독으로 숨진 50대…원인은 20년 사용한 ‘이것’
‘검정고무신’ 선은혜, 향년 40세로 별세…최재호 부인상
‘흑백요리사2’ 임성근 “음주운전 3회 자백…형사처벌”
‘與심판원 제명 결정’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다”
‘킥라니’ 서울서 사라질까… 대여업체 운전면허 확인 의무화
‘토허제’ 약발 안 통했나… 규제 묶인 서울 아파트값 오름세
국민일보 신문구독