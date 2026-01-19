입국 않는 로저스 쿠팡 대표…경찰, 결국 3차 소환 요구
경찰이 해외 체류 중인 해롤드 로저스 쿠팡 대표에게 3차 소환조사 출석 요구를 했다. 로저스 대표는 국회 청문회를 마친 직후인 지난 1일 출국, 앞선 두 차례의 소환조사에 응하지 않았다.
국가수사본부 관계자는 19일 경찰청에서 열린 기자간담회에서 로저스 대표 조사에 대해 “2차 소환조사 출석 요구가 끝나는 14일 3차 (요구를) 바로 했다”며 “아직 요구 기한 중”이라고 말했다. 이어 “출석 의사는 아직 확인되지 않았다”고 밝혔다.
경찰은 이달 1일과 7일, 두 차례에 걸쳐 로저스 대표 측에 소환조사를 요구했다. 로저스 대표 측은 모두 불응했다. 당시 쿠팡 측은 “예정된 출장으로 경찰에 협력 및 출석할 의사를 전달했다”고 밝혔지만 경찰은 불출석 사유서 등 공식 회신을 전달받지 못했다.
로저스 대표는 여전히 해외 체류 중인 것으로 파악된다. 경찰은 법무부에 로저스 대표 입국 시 통보 조치를 요청했으나 입국 통보를 받지 못했다.
로저스 대표는 지난달 25일 발표한 대규모 개인정보 유출 사고 자체 조사 관련 업무방해 및 공무집행 방해 혐의로 고발된 상태다. 쿠팡 측은 로저스 대표의 조사 불응에 대해 “확인할 수 없다”고 밝혔다.
