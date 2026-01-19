컴투스홀딩스, 연내 신작 8종 출시… 퍼즐부터 MMORPG까지 라인업 확대
컴투스홀딩스가 올해 총 8종의 신작을 앞세워 글로벌 시장 공략에 나선다. 퍼즐, 액션 RPG, 전략 디펜스 등 장르를 다변화한 것이 특징이다.
1분기에는 퍼즐 게임 2종을 소프트 런칭한다. ‘컬러스위퍼’는 로직 퍼즐 방식에 현대적인 그래픽을 입힌 게임이다. 북미 지역 테스트에서 높은 이용자 잔존율을 기록하며 검증을 마쳤다. 함께 선보이는 ‘파우팝 매치’는 대중적인 3매치 퍼즐에 마을 꾸미기와 미니 게임 요소를 결합했다.
하반기에는 중량감 있는 타이틀이 출격한다. 기존 ‘아레스’는 싱글 플레이 콘텐츠를 보강한 ‘슈트 체인지 액션 RPG’로 전면 개편해 글로벌 시장에 내놓는다. ‘탈리온’의 후속작인 ‘프로젝트 V(가제)’도 준비 중이다. 전작의 액션성은 계승하되 이용자 간 대결(PvP)보다는 협동 콘텐츠를 강조해 진입 장벽을 낮췄다.
이 외에도 수집형 RPG ‘스타 세일러’, 사냥과 요리를 결합한 하이브리드 장르 ‘론 셰프’, 전략 디펜스 게임 ‘프로젝트D(가제)’ 등이 연내 출시를 목표로 막바지 개발 중이다.
