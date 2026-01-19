“승객 태우고 김포공항서 자폭”…협박글에 경찰 수사 중

김포공항 국내선 출발장. 연합뉴스

19일 업계에 따르면 직장인 익명 커뮤니티에 김포공항의 좌표를 표기하고 자폭을 예고하는 글이 게시돼 서울 강서경찰서와 김포공항경찰대가 수사에 착수했다.

글쓴이는 자신이 항공기 기장이라고 주장하며

공항 관리 주무 부처인 국토교통부도 경찰 수사 상황을 지켜보고 있는 것으로 알려졌다.