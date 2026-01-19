“승객 태우고 김포공항서 자폭”…협박글에 경찰 수사 중
자신을 항공기 기장이라고 주장하는 인물이 김포공항에서 자폭하겠다는 협박 글을 올려 경찰이 수사에 나섰다.
19일 업계에 따르면 직장인 익명 커뮤니티에 김포공항의 좌표를 표기하고 자폭을 예고하는 글이 게시돼 서울 강서경찰서와 김포공항경찰대가 수사에 착수했다. 글쓴이는 자신이 항공기 기장이라고 주장하며 대한항공과 아시아나 합병에 불만을 토로했다.
공항 관리 주무 부처인 국토교통부도 경찰 수사 상황을 지켜보고 있는 것으로 알려졌다. 항공 보안이나 테러 우려가 제기되는 사안의 경우, 범정부 테러방지 체계에 따라 관계 부처에 관련 내용이 공유된다.
해당 글은 현재 커뮤니티에서 삭제된 상태다. 항공기 출발·도착 지연 등 운영 차질은 발생하지 않은 것으로 알려졌다. 한국공항공사는 경찰 수사 진행 상황을 지켜보며 필요한 대응을 할 계획이다.
