남해해양경찰청, 2025년 관내서 해양오염사고 110건

부산서 사고 최다·울산 유출량 최대

사고 절반 작업자 부주의

2025년 4월 울산시 울주군 온산읍 일대에서 육상 송유관 파손으로 유출된 기름이 해상으로 번지자 해경이 방제작업을 벌이고 있다. /남해지방해양경찰청 제공

남해지방해양경찰청 관할 해역에서 지난해 해양오염 사고가 110건 발생한 것으로 나타났다. 최근 5년 평균과 비슷한 수준으로, 사고 원인의 절반가량은 작업자 부주의 등 인적 요인으로 분석됐다.



남해지방해양경찰청은 2025년 관내 해양오염 사고 발생 통계를 분석한 결과 지난해 오염 사고는 총 110건, 유출량은 87.47㎘로 집계됐다고 19일 밝혔다. 이는 최근 5년 평균인 105건과 큰 차이가 없는 수준이다. 이번 통계는 울산·부산·통영·창원·사천 해역을 관할하는 해양경찰서를 대상으로 집계한 결과다.



해역별로는 선박 통항량과 기름 물동량이 많은 부산에서 사고 발생 건수가 가장 많았다. 부산은 49건으로 전체의 44.5%를 차지했다. 반면 유출량은 울산이 49.79㎘로 전체의 56.9%에 달해 가장 많았다.



사고 원인으로는 작업자 부주의 등 인적 요인이 54건으로 전체의 49.1%를 차지해 가장 큰 비중을 보였다. 선체 파손과 침몰·좌초 등 해난 사고도 각각 25건(22.7%)씩 발생했다.



사고 규모를 보면 유출유 1㎘ 미만의 소규모 사고가 77건으로 전체의 70%를 차지했다. 다만 사고 건수와 달리 유출량은 특정 해역에 집중되는 양상을 보였다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 874 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.