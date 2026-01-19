남해해양경찰청, 2025년 관내서 해양오염사고 110건
부산서 사고 최다·울산 유출량 최대
사고 절반 작업자 부주의
남해지방해양경찰청 관할 해역에서 지난해 해양오염 사고가 110건 발생한 것으로 나타났다. 최근 5년 평균과 비슷한 수준으로, 사고 원인의 절반가량은 작업자 부주의 등 인적 요인으로 분석됐다.
남해지방해양경찰청은 2025년 관내 해양오염 사고 발생 통계를 분석한 결과 지난해 오염 사고는 총 110건, 유출량은 87.47㎘로 집계됐다고 19일 밝혔다. 이는 최근 5년 평균인 105건과 큰 차이가 없는 수준이다. 이번 통계는 울산·부산·통영·창원·사천 해역을 관할하는 해양경찰서를 대상으로 집계한 결과다.
해역별로는 선박 통항량과 기름 물동량이 많은 부산에서 사고 발생 건수가 가장 많았다. 부산은 49건으로 전체의 44.5%를 차지했다. 반면 유출량은 울산이 49.79㎘로 전체의 56.9%에 달해 가장 많았다.
사고 원인으로는 작업자 부주의 등 인적 요인이 54건으로 전체의 49.1%를 차지해 가장 큰 비중을 보였다. 선체 파손과 침몰·좌초 등 해난 사고도 각각 25건(22.7%)씩 발생했다.
사고 규모를 보면 유출유 1㎘ 미만의 소규모 사고가 77건으로 전체의 70%를 차지했다. 다만 사고 건수와 달리 유출량은 특정 해역에 집중되는 양상을 보였다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
