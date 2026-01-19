경남도 “항만인프라 확충에 225억원 투입해 미래산업 대응”
경남도는 올해 지방관리항 8곳 항만개발과 유지보수 등 총 14개 사업에 255억 원을 투입해 미래산업 수요에 대응하는 항만 인프라를 확충할 계획이라고 19일 밝혔다.
도는 올해 항만의 체계적인 기반 시설 확충과 해상풍력 지원 항만 조성을 통한 미래산업 대응 기반 마련에 중점을 둘 방침이다.
10개 항만시설 건설사업에 235억 원을 투입할 계획이다. 신규사업으로 통영항 당동 방파제 건설, 삼천포항 구항 동방파제 연장, 삼천포항 신항 소형어선 수용시설 파제제 연장, 모례항 소형선부두를 설치한다.
또 통영항 도천수협 소형선부두 건설, 통영항 가비리수협 소형선부두 건설 사업 등을 착수하고, 진촌항 개발사업과 통영항 관공선부두 건설사업은 실시설계에 들어간다.
올해 신규 발주되는 통영항 당동 방파제 건설공사에서는 통영 출신의 세계적인 작곡가 윤이상의 첼로를 형상화한 조형 등대와 경관조명을 반영해 통영의 밤바다 경관을 특화한다. 디피랑과 통영대교 등 인근 관광자원과 연계해 지역관광 활성화도 함께 노린다.
삼천포항 신항은 해상풍력 발전사업을 지원하는 도내 거점 항만으로 육성하기 위해 부두 확장 등 항만기본계획 변경을 추진하고 전문 하역회사 중심의 책임운영제를 도입한다.
이와 함께 항만시설의 안전성 강화를 위해 정밀안전진단과 시설물 보수·보강, 긴급보수 등 유지보수 사업에 20억 원을 투입한다. ‘경남 항만발전 종합계획 수립’ 연구용역을 진행해 중장기 항만정책 방향도 마련할 계획이다.
이상훈 경남도 해양수산국장은 “2026년 항만개발 사업을 통해 기후변화에 따른 재해에 안전한 항만 인프라를 구축하고, 해상풍력 등 미래산업을 지원하는 항만기능을 강화하겠다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
