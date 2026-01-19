42세 린지 본, 시즌 7번째 시상대 올랐다

린지 본이 18일(현지시간) 이탈리아 타르비시오에서 열린 2025-2026 FIS 알파인 월드컵 여자 슈퍼대회전에서 준우승을 차지한 뒤 시상대에 올라 기뻐하고 있다. AP연합뉴스

시즌 일곱 번째

본은 18일(현지시간) 이탈리아 타르비시오에서 열린 2025-2026 FIS 알파인 월드컵 여자 슈퍼대회전에서 1분14초31의 기록으로 준우승을 차지했다.

전날 같은 장소에서 열린 활강에서 3위에 올랐던 본은 이틀 연속 입상에 성공했다.

본이 전성기 기량을 되찾은 모습이다.

2019년 무릎 부상으로 은퇴했던 본은 지난 시즌 다시 현역으로 돌아왔다. 복귀 직 후에는 이렇다 할 성적을 내지 못했지만 올 시즌 여덟 차례 월드컵에 참가해 무려 일곱 번 시상대에 올랐다. 우승과 준우승을 각각 두 차례씩, 3위를 세 차례 차지했다. 지난달 스위스 생모리츠 대회 슈퍼대회전 4위가 최저 성적이다.

본은 2010년 밴쿠버 대회에서 활강 금메달과 슈퍼대회전 동메달을, 2018년 평창 대회에선 활강 동메달을 목에 걸었다.