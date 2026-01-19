부산·경남, 행정통합 실무협의체 출범
권한 이양·특별법 논의 착수
공동 입장문·주민투표 검토
실무 쟁점 조율 전담기구
부산시와 경남도가 행정통합 논의를 전담할 실무협의체를 공식 출범시키고 본격적인 협의에 착수했다.
부산시와 경남도는 19일 오전 11시30분 경남도청 중앙회의실에서 ‘부산·경남 행정통합 실무협의체’ 킥오프 회의를 열고, 협의체 운영 방향과 주요 논의 과제를 공유했다. 행정통합 실무협의체는 양 시·도의 통합 추진 과정에서 발생하는 실무 쟁점을 조율하고, 자치권 강화를 위한 권한 이양과 관련해 중앙부처·국회와의 공동 대응 전략을 마련하기 위해 구성됐다.
협의체는 부산시와 경남도 기획조정실장을 공동 단장으로, 정책특별보좌관과 행정 담당 국·과장, 시도 연구 기관 관계자 등 총 10명으로 꾸려졌다. 향후 행정통합 특별법 제정 시점까지 지속적으로 운영될 예정이다.
이날 첫 회의에서는 행정통합에 대한 양 시·도의 공동 입장문과 대정부 건의문에 담길 핵심 내용이 논의됐다. 통합의 정당성을 확보하기 위한 논리와 함께 시도민 의견을 충분히 반영하기 위한 주민투표 추진 방안도 주요 안건으로 다뤄졌다. 참석자들은 행정통합 추진을 위한 단계별 로드맵에 대해서도 의견을 교환했다.
부산시와 경남도는 앞으로 실무협의체를 정례적으로 가동해 정책 조율을 강화하고, 행정통합이 주민 삶에 실질적인 도움이 되는 방향으로 추진되도록 행정력을 집중할 방침이다.
김경태 부산시 기획조정실장은 “행정통합 논의를 실질적으로 진전시키기 위한 출발점”이라며 “지속적인 협의를 통해 합리적인 통합 방안을 마련하겠다”고 밝혔다. 김기영 경남도 기획조정실장은 “이번 실무협의체 출범은 부산과 경남이 하나의 공동체로 나가기 위한 실무적 추진력을 확보했다는 데 의미가 있다”며 “양 시·도의 입장을 충분히 조율해 통합을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
