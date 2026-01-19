시사 전체기사

충남도, 청년정책에 5063억원 투입…121개 과제 추진

입력:2026-01-19 15:54
공유하기
글자 크기 조정
김태흠 충남지사가 19일 도청 대회의실에서 열린 제1차 청년정책조정위원회에서 청년 정책에 대해 논의하고 있다. 충남도 제공

충남도는 올해 5063억원을 투입해 121개 청년정책을 추진한다고 19일 밝혔다.

도는 이날 도청 대회의실에서 ‘2026년 제1차 청년정책조정위원회’를 열고 올해 추진할 청년정책의 방향을 논의했다.

청년 월세 지원과 주택 임차보증금 이자 지원, 청년인턴·청년도전사업 등을 통해 주거비와 취업 부담을 줄이고, 대학생 천원의 아침밥, 학자금 이자 지원 등 대학생 중심 정책을 추진한다.

청년 장기 근속 지원, 일자리 도약 장려금 등을 통해 안정적인 일자리 정착 기반을 강화하는 한편 풀케어 돌봄정책, 자립 준비 청년 지원 등 생애주기별 정책을 확대한다.

청년내일저축계좌와 일상돌봄서비스, 청년문화예술패스, 예술인 창작 지원, 청년농 영농 정착 지원, 전세보증금 반환 보증 지원 등도 추진한다.

충남청년포털에 생성형 인공지능(AI) 서비스 ‘충남청년 톡톡’을 도입해 맞춤형 정책 추천 서비스도 제공할 방침이다.

김태흠 충남지사는 “변화된 사회구조 속에서 사회와 정책이 청년의 상황에 맞춰져야 한다”며 “청년이 꿈과 희망을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만들도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“자녀 시신 직접 묻어야” 이란 전국민 집단 트라우마 시달려
지난해 급발진 의심사고 ‘페달 오·조작’ ‘60대 이상’이 대다수
납 중독으로 숨진 50대…원인은 20년 사용한 ‘이것’
‘검정고무신’ 선은혜, 향년 40세로 별세…최재호 부인상
‘흑백요리사2’ 임성근 “음주운전 3회 자백…형사처벌”
‘與심판원 제명 결정’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다”
‘킥라니’ 서울서 사라질까… 대여업체 운전면허 확인 의무화
‘토허제’ 약발 안 통했나… 규제 묶인 서울 아파트값 오름세
국민일보 신문구독