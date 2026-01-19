충남도, 청년정책에 5063억원 투입…121개 과제 추진
충남도는 올해 5063억원을 투입해 121개 청년정책을 추진한다고 19일 밝혔다.
도는 이날 도청 대회의실에서 ‘2026년 제1차 청년정책조정위원회’를 열고 올해 추진할 청년정책의 방향을 논의했다.
청년 월세 지원과 주택 임차보증금 이자 지원, 청년인턴·청년도전사업 등을 통해 주거비와 취업 부담을 줄이고, 대학생 천원의 아침밥, 학자금 이자 지원 등 대학생 중심 정책을 추진한다.
청년 장기 근속 지원, 일자리 도약 장려금 등을 통해 안정적인 일자리 정착 기반을 강화하는 한편 풀케어 돌봄정책, 자립 준비 청년 지원 등 생애주기별 정책을 확대한다.
청년내일저축계좌와 일상돌봄서비스, 청년문화예술패스, 예술인 창작 지원, 청년농 영농 정착 지원, 전세보증금 반환 보증 지원 등도 추진한다.
충남청년포털에 생성형 인공지능(AI) 서비스 ‘충남청년 톡톡’을 도입해 맞춤형 정책 추천 서비스도 제공할 방침이다.
김태흠 충남지사는 “변화된 사회구조 속에서 사회와 정책이 청년의 상황에 맞춰져야 한다”며 “청년이 꿈과 희망을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만들도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
