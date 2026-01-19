충남도, 청년정책에 5063억원 투입…121개 과제 추진

김태흠 충남지사가 19일 도청 대회의실에서 열린 제1차 청년정책조정위원회에서 청년 정책에 대해 논의하고 있다. 충남도 제공

청년농 영농 정착 지원,

전세보증금 반환 보증 지원 등도 추진한다.

청년이 꿈과 희망을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만들도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.