김하성에 송성문까지 부상 이탈… WBC 내야진 초비상

미국 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스 김하성. AP뉴시스

‘자유계약선수(FA) 재수’ 전략에도 빨간불이 켜졌다. 지난 시즌을 마친 뒤 MLB 두 번째 FA 자격을 얻은 그는 애틀랜타와 1년 2000만 달러 규모의 계약을 체결했다. 지난해 부상과 부진이 겹치며 타율 0.234(171타수 40안타)에 그쳐 장기 계약에는 실패했다. 이번 시즌 반등과 함께 FA 대박을 노렸으나 뜻밖의 암초에 부딪쳤다.

미국 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스 송성문이 샌디에이고와 계약을 체결한 뒤, 지난달 23일 인천국제공항을 통해 입국해 인터뷰하고 있다. 연합뉴스