김하성에 송성문까지 부상 이탈… WBC 내야진 초비상
17년 만의 8강 진출을 노리는 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에 부상 악재가 덮쳤다. 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 송성문(샌디에이고 파드리스) 두 명의 메이저리거가 이탈하면서 내야진 구성에 변수가 생겼다. 두 선수 모두 소속팀에서 절치부심하던 상황에서 시즌 준비에도 차질을 빚게 됐다.
애틀랜타 구단은 19일(한국시간) “김하성이 오른손 중지 힘줄 파열로 수술받았다”며 “회복까지 4~5개월이 소요될 것으로 보인다”고 밝혔다. 구단에 따르면 김하성은 지난주 한국에 머무르던 중 빙판길에서 넘어지며 손가락을 다쳤다.
김하성은 사실상 올 시즌 전반기를 재활에 매진하게 됐다. ‘자유계약선수(FA) 재수’ 전략에도 빨간불이 켜졌다. 지난 시즌을 마친 뒤 MLB 두 번째 FA 자격을 얻은 그는 애틀랜타와 1년 2000만 달러 규모의 계약을 체결했다. 지난해 부상과 부진이 겹치며 타율 0.234(171타수 40안타)에 그쳐 장기 계약에는 실패했다. 이번 시즌 반등과 함께 FA 대박을 노렸으나 뜻밖의 암초에 부딪쳤다.
송성문 역시 부상에 발목 잡혔다. 야구계에 따르면 송성문은 최근 타격 훈련 도중 옆구리 근육(내복사근)이 파열돼 약 4주간 재활이 필요하다는 진단을 받았다. 빅리그 데뷔 첫 시즌을 앞두고 주전 경쟁을 준비하던 과정에서 부담을 안게 됐다. 현재 일본에서 치료에 전념하고 있는 그는 회복을 마치는 대로 구단 스프링캠프가 열리는 미국으로 이동할 계획이다.
대표팀 전력 구성에도 변화가 불가피해졌다. 한국야구위원회(KBO)는 이날 김하성과 송성문이 WBC에 참가하지 않는다고 밝혔다. 두 선수는 1루를 제외한 내야 전 포지션을 소화할 수 있는 유틸리티 자원이다. 현재 대표팀에는 김혜성(LA 다저스)과 KBO리그 정상급 내야수들이 포진해 있지만 빅리거 두 명의 동시 이탈은 가볍지 않은 손실이다.
류지현 대표팀 감독은 최근 저마이 존스(디트로이트 타이거스), 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스) 등 한국계 선수를 포함해 최대 9명의 메이저리거 합류 가능성을 언급한 바 있다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사