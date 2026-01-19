‘尹 임명’ 김형석 독립기념관장 해임안 의결…1년6개월만
보훈부 장관 제청, 대통령이 재가하면 해임 확정
독립기념관 이사회가 김형석 독립기념관장에 대한 해임 건의안을 19일 의결했다. 해임안은 국가보훈부 장관의 제청을 거쳐 대통령이 최종 재가를 하면 확정된다.
독립기념관은 이날 긴급이사회를 소집하고 김 관장에 대한 해임 건의안을 심의했다. 건의안은 15명의 독립기념관 이사 가운데 당사자인 김 관장을 제외하고, 14명 가운데 12명이 표결에 참석, 10명의 찬성으로 의결된 것으로 전해졌다.
앞서 김용만 더불어민주당 의원 등 독립기념관 이사 6명은 국가보훈부 특정 감사에서 14건의 비위를 지적받은 김 관장에 대한 해임 건의를 위한 긴급이사회를 소집했다.
국가보훈부는 지난해 9월부터 10월 사이 독립기념관에 대한 특별감사를 진행해 규정 위반 등 14건의 비위를 지적하고 김 관장을 징계 처분했다.
김 관장은 지적 사항에 대해 절차 숙지 미흡 등을 이유로 재심을 청구했지만 보훈부가 청구를 기각하면서 감사 결과는 그대로 확정됐다.
김 관장은 2024년 윤석열 정부에서 임명된 인사로, 여권은 김 관장이 왜곡된 역사관을 가진 뉴라이트 학자라며 사퇴를 촉구해왔다.
지난해 8월 15일 독립기념관에서 열린 광복 80주년 경축식에서 ‘광복은 연합국의 선물이라는 시각도 있다’고 말하며 논란을 일으키기도 했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
