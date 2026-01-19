김정기 대구시장 권한대행 “지금 행정통합 논의 적기”
대구시는 경북도, 지역 정치권과 함께 속도감 있게 행정통합 논의를 진행할 방침이라고 19일 밝혔다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 20일 이철우 경북도지사를 만나 행정통합 관련 시도 시도 입장을 교환할 예정이다. 김 권한대행은 이 도지사를 만나기에 앞서 대구시의회 의장을 만나 면담했다. 김 권한대행은 이후 대구시교육감, 지역 국회의원 등과도 지속으로 만날 계획이다.
대구와 경북은 민선 7기부터 행정통합 논의를 전국 최초로 시작했다. 특히 민선8기 때 압도적인 여론조사 결과를 바탕으로 2024년 12월 행정 통합에 대한 대구시의회의 동의를 받았다. 하지만 이후 경북 북부권의 반대와 중앙부처의 권한이양, 특례 부여에 대한 구체적 지원 내용 발표 부재 등으로 동력을 잃었다.
대구시는 행정통합은 대구의 미래를 위한 백년대계로 대구경북 민·군 통합공항 건설, 취수원 문제 등 주요 현안을 돌파할 수 있는 방법이 될 수 있다고 받아들이고 있다. 정부의 광역 지방정부 간 행정통합에 대한 지원발표로 새로운 정책 여건이 마련된 상황에서 통합 논의를 가장 먼저 시작한 대구·경북이 속도감 있게 행정통합을 추진해야 한다는 것이다.
대구시는 통합특별시 출범 일정이 촉박한 만큼 행정통합 특별법과 시·도민 공론화를 동시에 추진할 예정이다. 이에 대해 유관기관과 지역정치권, 경북도에 적극적인 이해와 협조를 구할 예정이다.
김정기 대구시장 권한대행은 “상황 변화로 지금이 적기라고 판단되는 만큼 경북도, 정치권 등과 지방선거 때 통합단체장이 선출될 수 있게 협의할 것”이라며 “경북도의회 동의 절차만 남은 만큼 조속한 시일 안에 경북도의회에서 결단을 내려주길 바란다”고 말했다.
또 “지역 정치권이 합의해 이미 초안이 나온 대구·경북 통합특별법안도 2월 국회에서 광주·전남 통합특별법이 논의될 때 함께 심사하고 통과될 수 있도록 이철우 경북도지사와 협의할 것”이라며 “통합단체장이 선출되면 500만 시·도민 공통의 이익을 갖고 조정할 수 있는 만큼 우선 통합지자체를 출범시키고 세부적인 부분은 조정하면 될 것으로 본다”고 설명했다.
