시사 전체기사

포항시, 고품질 친환경 축산 기반 다진다

입력:2026-01-19 15:29
공유하기
글자 크기 조정
한우농가 현장 사진. 포항시 제공

경북 포항시가 유전자 개량과 환경 개선, 반려 문화 정착을 아우르는 지속 가능한 축산 기반을 구축한다.

시는 올해 축산업 경쟁력 강화를 위해 유전체 분석과 ICT 기술을 접목한 ‘포항형 한우 개량’과 ‘환경 친화적 축산 정책’을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

한우 우수 유전자원 확보를 통한 생산성 향상을 위해 우량 암소 임차비와 수정란 이식비를 지원한다. 또 수정란 공급센터의 노후 장비를 현대화해 지역 한우 개량 체계를 고도화할 계획이다.

축산 농가의 사료비 부담을 줄이기 위해 한시적으로 건초 667t을 선제적으로 확보해 공급한다.

축산 환경 개선과 위생 관리 강화에도 집중한다. 가축분뇨 악취 저감과 차단 방역을 위해 15억원을 들여 서포항농협 순환자원화센터의 노후 시설과 세정탑 등을 개선한다.

가축전염병 예방을 위한 상시 방역 체계도 한층 강화된다. 시는 맞춤형 백신 공급과 함께 HACCP 및 친환경 인증 확대를 지원해 안전한 축산물 유통 환경을 조성할 계획이다.

이와 함께 성숙한 반려 문화 확산에도 속도를 낸다. 포항댕댕동산과 포항 펫필드 등 반려동물 테마공원 시설을 정비하고 ‘서당개 문화교실’을 확대 운영한다. 또 유기동물의 신속한 구조와 길고양이 중성화 수술(TNR) 지원을 확대한다.

이현주 농업기술센터소장은 “농민은 안심하고 생업에 종사하고, 시민은 쾌적한 생활 환경을 누릴 수 있는 도시를 만들어 가겠다”고 말했다.

포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
안창한 기자
사회2부
안창한 기자
1
하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“자녀 시신 직접 묻어야” 이란 전국민 집단 트라우마 시달려
지난해 급발진 의심사고 ‘페달 오·조작’ ‘60대 이상’이 대다수
납 중독으로 숨진 50대…원인은 20년 사용한 ‘이것’
‘검정고무신’ 선은혜, 향년 40세로 별세…최재호 부인상
‘흑백요리사2’ 임성근 “음주운전 3회 자백…형사처벌”
‘與심판원 제명 결정’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다”
‘킥라니’ 서울서 사라질까… 대여업체 운전면허 확인 의무화
‘토허제’ 약발 안 통했나… 규제 묶인 서울 아파트값 오름세
국민일보 신문구독