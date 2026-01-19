포항시, 고품질 친환경 축산 기반 다진다
경북 포항시가 유전자 개량과 환경 개선, 반려 문화 정착을 아우르는 지속 가능한 축산 기반을 구축한다.
시는 올해 축산업 경쟁력 강화를 위해 유전체 분석과 ICT 기술을 접목한 ‘포항형 한우 개량’과 ‘환경 친화적 축산 정책’을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.
한우 우수 유전자원 확보를 통한 생산성 향상을 위해 우량 암소 임차비와 수정란 이식비를 지원한다. 또 수정란 공급센터의 노후 장비를 현대화해 지역 한우 개량 체계를 고도화할 계획이다.
축산 농가의 사료비 부담을 줄이기 위해 한시적으로 건초 667t을 선제적으로 확보해 공급한다.
축산 환경 개선과 위생 관리 강화에도 집중한다. 가축분뇨 악취 저감과 차단 방역을 위해 15억원을 들여 서포항농협 순환자원화센터의 노후 시설과 세정탑 등을 개선한다.
가축전염병 예방을 위한 상시 방역 체계도 한층 강화된다. 시는 맞춤형 백신 공급과 함께 HACCP 및 친환경 인증 확대를 지원해 안전한 축산물 유통 환경을 조성할 계획이다.
이와 함께 성숙한 반려 문화 확산에도 속도를 낸다. 포항댕댕동산과 포항 펫필드 등 반려동물 테마공원 시설을 정비하고 ‘서당개 문화교실’을 확대 운영한다. 또 유기동물의 신속한 구조와 길고양이 중성화 수술(TNR) 지원을 확대한다.
이현주 농업기술센터소장은 “농민은 안심하고 생업에 종사하고, 시민은 쾌적한 생활 환경을 누릴 수 있는 도시를 만들어 가겠다”고 말했다.
