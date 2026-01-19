BTS 공연 소식에 방값 10배 ‘바가지’…7만원 숙소가 77만원
오는 6월 부산 방탄소년단(BTS) 월드투어 공연 일정이 발표되자 근처 숙박업소 바가지요금 신고가 급증하고 있다.
19일 부산시에 따르면 한국관광공사가 운영하는 ‘바가지 요금 큐알(QR) 신고’ 시스템을 통해 지난 주말 사이 70여건의 신고가 접수됐다.
정확한 건수와 내용에 대해서는 한국관광공사가 정리해 부산시와 기초단체로 조만간 넘길 예정이다.
부산시는 내용을 받으면 합동점검을 통해 현장을 확인하고, 영업자 준수사항 점검과 계도 조치를 할 예정이다.
부당요금징수나 예약조건 불이행 등 불공정 행위가 발견되면 호텔 등급 평가에도 적용할 예정이다.
최근 방탄소년단 소속사인 빅히트뮤직이 오는 6월 12일과 13일 부산에서 공연을 연다고 알리자 지역 숙박업계가 들썩이고 있다.
온라인 등에 나온 방은 예약이 빠르게 소진됐고, 가격도 급등했다.
동래구의 한 숙박업소는 평일 6만8000원의 숙박 요금을 12일과 13일 76만9000원으로 10배 이상 올렸다.
기장군의 한 업소는 평일 9만8000원인 숙박 요금을 12일에는 50만2000원, 13일에는 43만1000원으로 책정했다.
숙박 중개 사이트를 통해 판매되는 특급호텔 숙박료가 2배 이상 올라간 사례도 있다.
이재명 대통령은 지난 16일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 바가지요금을 언급하며 “시장 전체의 질서를 무너뜨리고 모두에게 큰 피해를 주는 악질적 횡포”라며 “반드시 뿌리 뽑아야 한다”고 지적했다.
앞서 이 대통령은 지난해 9월 국무회의에서도 “행정지도 이상의 과징금이나 벌금 체계를 마련하라”고 지시한 바 있다.
부산시 관계자는 “유관기관이 참여하는 관광수용태세 점검 회의를 개최해 숙박 요금의 과도한 인상에 대한 근본적 대책을 심도 있게 논의할 예정”이라고 밝혔다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
