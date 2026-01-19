호남 관문 ‘광주송정역’, 포용디자인 공간으로 탈바꿈
광주송정역서 테마 공간 개관식
호남의 대표 관문인 광주송정역이 상생과 연대의 광주 정신을 계승한 ‘포용 디자인’ 공간으로 탈바꿈했다.
광주교통공사는 19일 광주 광산구 광주송정역에서 ‘포용디자인(Inclusive Design)’을 적용한 광주송정역 테마 공간 개관식을 개최했다.
이날 행사에서는 강기정 광주광역시장을 비롯해 광주시의회 산업건설위원회 및 환경복지위원회 소속 시의원, 지역민 등 100여명이 참석했다.
이번 사업을 통해 광주송정역은 광주의 도시 정체성인 ‘무등 정신’과 2025 광주디자인비엔날레의 주제인 ‘포용’의 개념을 역사 공간 전반에 담아냈다. 특히 장애인과 노약자를 포함한 모든 사람이 직관적이고 효율적으로 도시철도 시설을 이용할 수 있도록 범용성 높은 디자인을 구현해 냈다.
광주송정역은 도시의 첫인상을 좌우하는 공간인 만큼 출입구의 시인성 높은 그래픽을 시작으로 대합실 내 직관적인 표지판, 높낮이형 안내 창구 등 이용객을 배려한 요소를 역사에 골고루 구현함으로써 방문객의 디자인 수용성과 이용 편익을 극대화할 수 있을 것으로 보인다.
문석환 광주교통공사 사장은 “광주의 대동정신을 반영한 이번 테마 공간 조성이 지역 발전의 마중물이 되기를 바란다”며 “앞으로도 광주의 발전과 시민들의 행복을 위해 앞장서는 모범 공기업으로 거듭나겠다”고 말했다.
