‘충청 하계U대회’ 계·폐회식 총감독에 영화감독 장유정

2027 충청 유니버시아드대회 총감독으로 장유정(오른쪽) 감독과 강창희 조직위원장. 2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회 제공

장 총감독은 대회 개회식과 폐회식의 기획·제작·연출 전반을 총괄한다. 임기는

앞서 조직위는 문화·예술 분야 전문가들의 추천을 받아 후보를 발굴한 뒤 총감독 선정위원회의 심의를 거쳐 이날 장 총감독을 최종 선임했다.

그는 영화 ‘정직한 후보 1·2’ ‘부라더’ ‘김종욱 찾기’와 연극 ‘더 드레서’ ‘멜로드라마’, 뮤지컬

등 다수의 화제작을 연출했다. 최근에는 드라마 ‘금주를 부탁해’를 통해 장르를 넘나드는 연출가로 인정받고 있다.

특히 2018 평창동계올림픽 당시 송승환 총감독과 함께 개폐회식 부감독으로 참여해 폐회식을 총연출하며 호평을 받았다.

조직위는

국제 대형 이벤트 전문가인 오장환PD를 총괄 프로듀서로 위촉해 개·폐회식 제작 총괄을 맡길 예정이다. 오 PD는 2025 APEC KOREA 정상 만찬과 2024 강원 동계 청소년올림픽 개·폐회식 총괄 프로듀서를 맡았다.

강창희 조직위원장은 “개·폐회식은 대회의 시작과 끝을 알리고 충청과 대한민국의 매력을 세계에 전하는 상징적 행사”라며 “풍부한 연출 경험을 지닌 장 총감독과 함께 의미 있고 차별화된 무대를 선보이겠다”고 말했다.

장유정 총감독은 “세계 대학생들의 축제인 2027 충청 유니버시아드 대회의 개폐회식 총감독을 맡게 되어 매우 영광”이라며 “젊은 세대의 역동성과 연대의 가치를 조화롭게 담아 세계를 하나로 잇는 무대를 선보이겠다”고 강조했다.

2027 충청 유니버시아드대회는 내년 8월 1~12일 대전·세종·충북·충남 등 충청권 4개 시·도에서 열린다. 개회식은 대전월드컵경기장에서, 폐회식은 세종중앙공원에서 개최되며 150여개국 1만5000여명의 대학생 선수들이 18개 종목에서 경쟁한다.