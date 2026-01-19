시사 전체기사

“겨울철 도로, 언제든 빙판길로 변할 수 있다는 경각심 필요”

입력:2026-01-19 14:10
경북소방본부, 겨울철 운전 시 도로 위 블랙아이스에 대한 각별한 주의 당부



경북소방본부는 겨울철 운전 시 도로 위 블랙아이스에 대한 각별한 주의를 당부한다고 19일 밝혔다.

지난 10일 오전 6시 10분쯤 서산영덕고속도로 영덕 방향 남상주IC 인근에서 화물차 1대가 단독으로 전도된 뒤 뒤따르던 차량 6대가 잇따라 추돌하면서 화물차 운전자 1명이 숨지고 7명이 부상했다.

이어 오전 7시 2분쯤에는 인근 지점인 서산영덕고속도로 당진 방향에서 트레일러가 앞서가던 차량을 연쇄적으로 들이받는 사고가 일어났다. 또 이 사고 지점에서 약 2㎞ 떨어진 구간에서도 승용차 사고가 발생해 4명이 숨지고 1명이 다쳤다.

이날 발생한 일련의 사고로 총 16대의 차량이 파손되는 등 대규모 인명·재산 피해가 발생했다.

경북소방본부가 집계한 블랙아이스 교통사고 현황에 따르면 2024년엔 11건이 발생해 심정지 1명, 경상자 8명이 발생했으며 2025년에는 14건이 발생해 중상자 1명, 경상자 16명이 발생했다.

또 올 들어 13일까지 총 17건의 블랙아이스 사고로 심정지 6명, 경상자 25명의 인명피해가 발생한 것으로 나타났다.

블랙아이스는 겨울철 눈이나 비가 내린 뒤 기온이 급격히 떨어지면서 아스팔트 표면 위에 얇은 얼음막이 형성되는 현상으로 육안으로 식별이 어려워 대형 교통사고로 이어질 위험이 매우 높다.

특히 햇빛이 잘 들지 않는 그늘진 도로와 교량, 터널 출입구, 차량 통행이 적은 구간에서 빈번하게 발생해 각별한 주의가 요구된다.

경북소방본부는 블랙아이스 사고 예방을 위해 △서행 운전과 충분한 안전거리 확보 △급가속·급제동·급회전 자제 △차량 미끄러짐 발생 시 미끄러지는 방향으로 핸들 조작 △타이어 마모 상태 등 차량 사전 점검 △스노우체인·스노우타이어 사용 등 겨울철 안전 수칙을 철저히 지켜줄 것을 당부했다.

박성열 경북소방본부장은 “겨울철 도로는 언제든지 빙판길로 변할 수 있다는 경각심을 가져야 한다”며 “새벽이나 아침 시간대에 이동하는 운전자들은 반드시 서행 운전을 실천해 달라”고 당부했다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

