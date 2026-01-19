옹진군, 섬 지역 어르신 위한 ‘스마트 경로당’ 운영

스마트 경로당 프로그램. 옹진군 제공

이를 위해 군은 기기 조작에 서툰 어르신들이 불편함 없이 참여할 수 있도록 각 현장에 ‘스마트 경로당 매니저’를 배치했다. 이들은 기기 점검과 어르신들의 참여를 돕는 도우미 역할을 수행하며 디지털 진입 장벽을 낮추는 데 크게 기여하게 된다.