옹진군, 섬 지역 어르신 위한 ‘스마트 경로당’ 운영
인천 옹진군은 섬 지역 어르신들의 건강 격차 해소와 디지털 소외 방지를 위해 지역 내 경로당 73곳을 대상으로 ‘2026년 스마트 경로당 프로그램’을 본격 운영한다고 19일 밝혔다.
스마트 경로당 프로그램은 단순한 여가 공간이던 경로당을 ‘디지털 복지 거점’으로 전환하는 것이 핵심이다. 군은 화상 시스템을 통해 보건소와 연계한 건강관리 프로그램과 디지털 문해 교육 등 맞춤형 복지 서비스를 실시간으로 제공한다. 군의 이번 스마트 경로당 프로그램 운영은 초고령화 사회로 진입한 도서 지역에서 디지털 기술을 접목한 복지 모델을 제시했다는 점에서 주목받고 있다.
특히 군은 물리적 거리로 의료 혜택을 자주 누리기 힘든 섬 지역 특성을 고려해 ‘보건소 연계’를 대폭 강화할 방침이다. 군보건소와 협력해 매주 월요일 오전 11시 각 경로당에 주차별 테마가 있는 실시간 건강 강좌를 송출하게 된다.
건강 강좌는 어르신들에게 꼭 필요한 필수 상식으로 구성됐다. 세부 프로그램은 1주차 소도구 체조와 근력 스트레칭(신체활동 및 영양), 2주차 올바른 틀니 관리법(구강 건강 및 금연), 3주차 절주 교육, 4주차 치매 예방 체조와 노년기 우울증 예방 교육 등이다.
기존의 일방향적인 영상 시청 방식에서 벗어나 강사와 어르신이 화면을 통해 서로 소통하며 운동 자세를 교정받거나 퀴즈를 푸는‘양방향 참여형’으로 진행돼 현장의 호응이 뜨겁다.
또한 어르신들의 ‘디지털 격차’ 해소에도 적극 나선다. 자녀들과 얼굴을 보며 대화할 수 있는 영상통화 방법, 스마트폰 기초 활용법, 최근 기승을 부리는 보이스피싱 예방 교육 등 실생활 밀착형 교육이 진행된다. 노래교실, 웃음 특강 등 여가 프로그램도 병행돼 어르신들의 활력 증진을 돕는다.
이를 위해 군은 기기 조작에 서툰 어르신들이 불편함 없이 참여할 수 있도록 각 현장에 ‘스마트 경로당 매니저’를 배치했다. 이들은 기기 점검과 어르신들의 참여를 돕는 도우미 역할을 수행하며 디지털 진입 장벽을 낮추는 데 크게 기여하게 된다.
문경복 옹진군수는 “섬이라는 지리적 한계를 넘어 어르신들이 동료들과 함께 건강을 챙기고 디지털 세상과 소통할 수 있도록 돕는 것이 스마트 경로당의 핵심”이라며 “앞으로도 어르신들이 피부로 체감할 수 있는 따뜻하고 스마트한 복지 행정을 펼쳐 나가겠다”고 강조했다.
