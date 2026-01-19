제주언론학회 ‘2026 제주언론학술상’ 공모
2월 2일까지
제주언론학회가 ‘2026 제주언론학술상’ 후보작을 공개 모집한다.
공모 분야는 ‘언론대상’ ‘학술대상(논문)’ ‘학술대상(저서)’ 세 부문이다.
언론 대상은 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 제주지역 언론에 보도된 특집 및 기획보도 기사 중에서 선정한다.
학술대상 논문과 저서 부문은 같은 기간 학술지나 일반 저널에 발표된 제주지역 언론학 관련 논문과, 제주지역 언론인이 초판 발행한 저서를 각각 심사해 선정한다.
접수 기간은 내달 2일까지다. 본인이 직접 신청하거나 제주언론학회 회원 추천, 심사위원회 추천을 통해 응모할 수 있다. 결과는 2월 19일쯤 발표할 계획이다.
수상자에게는 상패와 상금 50만원이 수여된다. 시상식은 내달 27일 열리는 제주언론학회 세미나 및 정기총회에서 진행된다. 적합한 응모자가 없을 경우 수상자를 선발하지 않을 수 있다.
제주언론학회는 지역 언론 발전과 학문적 기반 조성을 위해 매년 제주언론학술상을 공모·시상하고 있다.
정용복 회장은 “언론학과 언론 현장을 연결하는 공적 플랫폼으로서 제주언론학술상을 통해 연구와 취재‧보도를 지원하고, 신진 연구자와 언론인을 적극 발굴하겠다”며 “우수한 성과가 널리 알려질 수 있도록 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
