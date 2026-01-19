강릉시 기후 대응 공간…정원‧녹지·숲 조성 속도
강원도 강릉시가 정원, 숲 등 기후 대응형 힐링 공간 조성에 박차를 가하고 있다. 도시 열섬 완화와 녹지 환경을 개선하고자 추진하는 것이다.
주문진 향호 일대에는 영동지역 최대 규모의 정원이 들어선다. 올해 상반기 중 정원 조성 계획을 확정한 뒤 첫 삽을 뜰 예정이다.
향호는 주문진읍 향호리에 있는 석호다. 길이 750m, 폭 500m, 면적은 8㎢ 규모다. 호수존, 강릉문화존, 생태존, 활동존 등 4개 권역에 오죽정원, 매향정원, 창포원 등 강릉의 고유한 특색을 담은 12가지 테마정원을 조성할 계획이다.
주문진 앞바다와 향호를 한눈에 살펴볼 수 있는 전망대를 비롯해 체험센터, 스마트팜, 향호브릿지, 생태학습관, 놀이정원, 체험레저정원 등 다양한 체험 공간이 들어선다.
도심 열섬 완화를 위한 도시바람길 숲도 생긴다. 도시바람길 숲은 외곽 산림에서 생성된 신선한 공기를 도심으로 끌어들여 내부의 오염되고 뜨거운 공기를 배출하는 개념이다. 이를 통해 미세먼지를 줄이고 도심 열섬현상 완화 효과를 기대할 수 있다. 올해부터 2029년까지 200억원이 투입된다. 산림 공기를 도심으로 유입하는 연결숲, 디딤확산숲 등 총 10개의 숲을 조성한다.
시민 생활과 밀접한 녹지 환경 개선도 병행된다. 교동 율곡로 감나무 가로수 교체를 비롯해 도심권 가로수 정비가 이뤄진다. 월화거리 등 도시공원의 편의시설 개선을 통해 안전하고 쾌적한 휴식 공간을 만들어갈 예정이다.
해안가 녹지축 정비도 단계적으로 진행하고 있다. 사근진, 순긋해변 일대 무허가 건물 53동을 철거해 확보한 유휴부지에는 유채꽃과 황화코스모스 등 계절별 꽃밭을 만들었다. 다음 달 준공하는 ‘사근진 멀티플 광장’에는 머슬비치, 그늘쉼터 등이 들어서 새로운 해변 명소로 자리 잡을 전망이다.
신승춘 녹지과장은 19일 “2026년 다양한 녹지, 힐링 공간 조성을 통해 기후위기에 선제 대응하는 동시에 시민과 관광객이 체감할 수 있는 친환경 공간을 지속해서 확대하겠다”고 말했다.
강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사