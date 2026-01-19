포스코 포항제철소 참사랑교통봉사단, 지역 안전문화 확산 앞장
포스코 포항제철소 ‘참사랑교통봉사단’이 꾸준한 봉사활동으로 지역사회와 협력을 강화하며 교통안전문화 확산에 앞장서고 있다.
참사랑교통봉사단은 2021년 창단 이후 현재 130여명의 단원이 교통안전 사각지대 해소를 위한 현장 중심의 봉사활동을 이어오고 있다.
이들은 매월 두 차례 송림초등학교와 송도초등학교 등·하굣길 교통안전지도를 하고 교통사고 예방을 위한 보행 지도 활동과 어린이들의 안전한 통학 환경 조성에 힘쓰고 있다.
2024년부터는 비 오는 날 운전자가 보행자를 잘 식별할 수 있도록 반사 안전띠와 어린이 시야를 확보하는 투명창을 부착한 ‘안전우산’ 240개를 지역 학교에 전달했다.
또 교통사고 예방과 안전 인식 향상을 위해 안전속도 5030 캠페인, 포항스틸러스 경기·불빛축제·해맞이 행사 등 지역 주요 행사에서의 교통안내 활동도 꾸준히 이어가고 있다.
봉사단은 어르신과 장애인 등 교통약자 대상의 맞춤형 봉사뿐 아니라 형산강 정화 활동과 인명 구조 활동을 펼치는 등 봉사의 범위를 확장하고 있다.
이러한 공로를 인정받아 참사랑교통봉사단은 지난달 포스코 포항제철소 ‘올해의 봉사상’과 ‘2025년 포항시장 표창’을 수상했다.
박병엽 참사랑교통봉사단장은 “참사랑교통봉사단의 활동은 포항제철소가 추진해 온 다양한 봉사활동과 자매마을 교류 등 지역사회 상생 노력의 연장선”이라며 “앞으로도 시민의 안전을 최우선으로 지역과 함께하는 봉사를 이어가고, 모두가 함께 만들어가는 선한 영향력을 확산하겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사