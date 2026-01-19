김경, 강선우 前사무국장과 대질 거부…강선우 곧 소환
강선우 무소속 의원에게 ‘공천 헌금’ 명목의 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 경찰 조사에서 강 의원 전직 보좌관 남모씨와의 대질 조사를 거부한 것으로 전해졌다.
19일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 더불어민주당에서 제명된 강 의원에 대한 조사를 앞두고 전날 김 시의원과 강 의원의 전 사무국장 남모씨를 불러 조사했다.
김 시의원은 17시간가량 조사받은 뒤 18일 오전 2시50분쯤 조사를 마치고 나와 “사실대로 진술했다”고 말했다. 경찰은 같은 날 남씨도 소환해 김 시의원과의 대질 신문을 시도했으나 김 시의원의 거부로 불발된 것으로 전해졌다. 남씨는 이날 오후 11시20분쯤 조사를 마쳤다.
경찰이 두 사람을 같은 날 부른 것은 오는 20일 강 의원 소환을 앞두고 진실공방을 정리하려는 목적으로 보인다.
김 시의원은 당초 공천헌금 자체를 부인했다가 번복하면서 이를 처음 제안한 게 남씨라고 주장해왔다. 반면 남씨는 공천헌금이 오갔는지 자체를 모른다는 입장이다. 강 의원과 함께 2022년 김 시의원을 만난 적은 있지만 잠시 자리를 비웠고 이후 강 의원 지시로 정체 모를 물건을 차에 옮긴 적만 있다는 주장이다.
경찰은 전날 김 시의원과 남씨가 2021년 말 처음 만났을 때 동석했던 민주당 관계자 2명을 조사해 당시 대화 내용을 파악했다. 경찰은 강 의원을 소환해 김 시의원이 돈을 전달했다고 주장하는 2022년 4월 당일의 사실관계에 대해 조사에 나설 것으로 보인다. 강 의원은 그동안 공천헌금이 오간 것은 김 시의원과 남씨 사이의 일이며 자신은 사후 보고받고 즉시 반환을 지시했을 뿐이라는 입장을 유지해왔다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
