이현재 하남시장 “하남, 교통·산업·문화 갖춘 직주락 도시 조성”

교통망·산업·문화 인프라로 도시 경쟁력 강화

지하철 5철 연계와 권역별 맞춤 교통 대책 추진

교육·의료·생활시설 확충으로 시민 삶 질 향상



경기 하남시가 광역교통망 확충을 축으로 산업·의료·교육·문화 인프라를 단계적으로 구축하며 수도권 동부의 자족도시로 전환을 준비하고 있다.



이현재(사진) 하남시장은 19일 국민일보와의 인터뷰에서 “교통 문제 해결을 출발점으로 도시 구조 전반을 재편하는 것이 하남시의 중장기 과제”라며 “도시 기능이 유기적으로 연결되는 기반을 차분히 만들어가고 있다”고 밝혔다.



하남시는 우선 이른바 ‘지하철 5철’로 불리는 철도망 구축에 행정력을 집중하고 있다. 위례신사선은 예비타당성 평가 절차를 앞두고 있는 가운데 하남 연장이 광역교통시행계획에 반영될 수 있도록 관계 부처와 협의를 진행 중이다.



서울 지하철 3호선과 9호선 연장 사업은 사업자 선정과 노선·환승체계 논의가 병행되고 있으며, 5호선의 경우 장기적인 운영 적자 해소를 위한 운영 구조 개선 방안이 검토되고 있다. GTX-D·F 노선은 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 목표로 관련 절차가 이어지고 있다.



이 시장은 “철도망 확충은 단순한 이동 편의가 아니라 도시 경쟁력을 좌우하는 요소”라며 “서울 접근성을 높이는 동시에 권역 간 연결성을 강화하는 데 초점을 두고 있다”고 설명했다.



철도와 함께 도로·버스 체계도 전면적으로 손질된다. 하남시는 원도심, 미사, 위례, 감일, 교산 등 5대 권역이 개별적으로 형성된 한계를 보완하기 위해 동서·남북 간선도로 신설과 확장, 권역 간 연계 교통망 구축을 추진 중이다. 학생 전용 통학버스와 공공시설을 잇는 순환버스 도입도 검토되고 있다. 위례, 미사, 감일, 교산 등 각 지역별로는 도로 확장, 교차로 개선, 버스 노선 조정 등 맞춤형 교통 대책이 병행된다.



도시 기능 확장도 이어지고 있다. 하남시 첫 종합병원인 연세하남병원은 2027년 준공을 목표로 추진 중이며, 필수 진료과 중심의 의료 체계 구축이 계획돼 있다. 민간 제안으로 추진 중인 5성급 호텔과 컨벤션 시설은 비즈니스·관광 인프라 확충 차원에서 검토가 이뤄지고 있다. 장기간 답보 상태였던 캠프콜번 개발은 사업 구조가 정비되며 올해 우선협상대상자 선정과 SPC 설립이 예정돼 있다.



미래 산업 분야로는 교산지구 내 AI 클러스터 조성과 K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드)가 추진되고 있다. 이 시장은 “첨단산업과 문화 콘텐츠가 결합된 공간을 통해 자족 기능을 강화하는 것이 목표”라고 말했다. 원도심 활성화를 위한 H2 프로젝트 역시 타당성 분석 용역이 진행 중이다.



교육 분야에서는 교육 행정 수요 증가에 대응하기 위해 하남교육지원청 신설이 추진되고 있으며, 신규 학교 개교와 자율형 공립고 운영을 통해 교육 여건 개선이 이어지고 있다. 아울러 어린이도서관, 어린이회관, 어린이 교통공원 등 아동·청소년을 위한 전용 공간도 단계적으로 조성되고 있다.



생활 문화와 복지 인프라도 확충된다. 미사호수공원은 음악분수 교체와 워터스크린 설치를 통해 재정비가 예정돼 있으며, 파크골프장과 복합체육시설, 공공복합청사 등이 순차적으로 준공을 앞두고 있다. 교통약자를 위한 이동 지원 확대와 국가유공자 보훈수당 인상, 예방접종 지원 확대 등 복지 정책도 함께 추진된다.



이 시장은 “하남은 주거 기능에 머무르지 않고, 일하고 즐기며 생활할 수 있는 도시로 전환하는 과정에 있다”며 “시민의 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 행정의 속도와 균형을 함께 고려해 나가겠다”고 말했다.



하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



