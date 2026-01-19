전북대, AI 시대 ‘학습자 중심 수업’ 전면 전환

AI 시대 맞춰 문제해결·협업 역량 강화

PBL 전용 강의실 구축, 교수법 혁신 병행

전북대학교 전경

토론·협업·문제 해결에 특화된 미래형 교육 공간이자 학습자 중심 수업 전환의 기반시설로 자리매김하고 있다.