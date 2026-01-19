전북대, AI 시대 ‘학습자 중심 수업’ 전면 전환
AI 시대 맞춰 문제해결·협업 역량 강화
PBL 전용 강의실 구축, 교수법 혁신 병행
전북대학교가 인공지능(AI) 시대에 대응해 학생 주도형 수업으로 교육 패러다임 전환에 나선다. 기존 강의식 수업 방식에서 벗어나 문제 해결과 협업 중심의 참여형 수업을 확대하고 이를 뒷받침할 교육 인프라와 교수법 혁신을 병행한다.
19일 전북대는 학생타운 일원에서 교수진을 대상으로 ‘2025학년도 학습자 중심 참여형 수업설계 교수법 워크숍’을 개최했다고 밝혔다. 이번 워크숍은 문제기반학습(PBL), 액션러닝, 캡스톤디자인 등 혁신 교수법을 실제 수업에 적용하기 위한 운영 전략을 공유하는 자리다.
PBL은 실제 사회·산업 현장에서 발생하는 문제를 수업의 출발점으로 삼아 학생들이 문제 정의부터 자료 조사, 해결 방안 도출, 결과 평가까지 전 과정을 주도적으로 수행하는 학습 방식이다.
특히 생성형 AI 확산으로 단순 지식 습득의 효용이 낮아지면서 문제를 정의하고 해법을 설계·검증하는 역량을 기르는 PBL이 AI 시대 핵심 교수법으로 평가받고 있다.
워크숍은 이론과 실습을 병행하는 방식으로 진행된다. 1부에서는 한양대 IC-PBL센터의 혁신 교육 모델 사례를 공유하고, 경기대 장경원 교수가 PBL의 개념과 유형별 적용 사례를 소개한다. 2부에서는 교수들이 직접 문제 해결형 수업 과정을 설계하며, 과제기술서 작성과 토의 매트릭스 활용 전략 등을 실습한다.
이번 워크숍은 전북대가 교내 최초로 신설한 ‘PBL 첨단 강의실’에서 진행돼 토론·협업·문제 해결에 특화된 미래형 교육 공간이자 학습자 중심 수업 전환의 기반시설로 자리매김하고 있다.
신설된 강의실은 2개소로, 116명을 수용할 수 있는 대형 서라운드형 강의실과 80명 규모의 일반형 강의실로 구성됐다. 조별·대형 전자칠판과 글라스보드, 이동식 책상 등 ICT 기반 설비를 갖춰 교수자와 학생 간 실시간 소통은 물론 팀별 토론 결과를 즉각적으로 공유할 수 있도록 설계됐다.
양오봉 전북대 총장은 “이번 워크숍은 학생 중심 대학으로의 전환을 본격화하는 출발점”이라며 “첨단 강의실과 혁신 교수법을 결합해 교수와 학생이 함께 성장하는 역동적인 교육 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.
