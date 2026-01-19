시사 전체기사

경기도 여성 성적 폭력 등 6개 폭력 실태 조사해보니

입력:2026-01-19 13:32
수정:2026-01-19 13:33
경기도여성가족재단은 ‘2025년 경기도 여성 폭력 실태조사 보고서’를 19일 발간했다.

경기도에 거주하는 만 19~79세 여성 2000명을 대상으로 성적·신체적·정서적·경제적·디지털 성폭력·스토킹 등 6개 폭력 실태 조사를 벌여, 유형별 피해 경험·폭력 피해 발생 상황에서의 대처·폭력에 대한 인식 등을 조사한 것이다.

이에 따르면 최근 1년간 폭력 유형별 피해 경험률은 정서적 폭력 18.7%, 성적 폭력 9.1%, 신체적 폭력 5.6%, 경제적 폭력 2.0%, 스토킹 1.2%, 디지털 성폭력 0.5%등 순으로 나타났다.

폭력 피해 경험은 친밀한 관계(당시 배우자, 헤어진 배우자, 당시 사귀고 있거나 헤어진 사람)에 의한 정서적 폭력 40.8%, 신체적 폭력 38.6%, 성적 폭력 29.1% 순이었다.

1개 유형의 폭력만을 경험한 ‘단일 피해’ 비율은 전체의 20.7%, 2개 이상 유형의 피해를 경험한 ‘복합 피해’ 비율은 38.5%로 단일피해보다 복합피해 비율이 높게 나타났다.

폭력 유형별 피해율, 친밀한 관계에서의 폭력 피해율, 복합 피해율 모두 고령자·저학력·저소득·별거/이혼/사별, 임시/일용 근로자·기능/단순노무직 등에서 높았다.

폭력에 대한 두려움은 ‘늦은 밤거리를 지나가거나 택시를 탈 때 두렵다’(57.3%)고 느끼는 경우가 가장 많았다.

이어 ‘불법촬영에 대한 두려움’(39.1%), ‘집에 혼자 있을 때 낯선 사람의 방문에 대한 두려움’(38.4%) 순이었다.

‘성추행이나 성폭력 피해에 대한 두려움’(24.0%)도 높은 수준으로 나타나, 적어도 여성 4명 중 1명은 일상적으로 성적 폭력에 대한 두려움을 느끼고 있었다.

폭력 피해에 대한 두려움은 전반적으로 19세·20대와 30대에서 높게 나타났다.

이번 조사는 지난해 5월 9일부터 30일까지 경기도에 거주하는 만19~79세 여성 2000명을 대상으로 태블릿을 활용한 대면 면접조사(종이 설문지 면접조사 병행) 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p이다.

수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr

