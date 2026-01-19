인사청문회 자리하지 못한 이혜훈 후보자
국회 재정경제기획위원회는 19일 이혜훈 기획재정부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 열었으나, 후보자 자료 제출 문제를 둘러싼 여야의 극한 대립으로 청문회는 시작부터 파행을 빚으며 사실상 개회조차 하지 못한 채 중단됐다. 국민의힘은 이 후보자가 재산 형성 과정과 가족 관련 사안 등 핵심 의혹에 대한 자료를 충분히 제출하지 않았다고 주장하며 청문회 참여를 거부했고, 이에 따라 후보자는 회의장에 출석하지 못한 상태에서 여야 간사들의 의사진행 발언만 이어지다 회의는 정회됐다.
야당은 요구한 자료 가운데 극히 일부만 제출됐고, 주요 의혹에 대한 소명 자료는 빠져 있어 정상적인 검증이 불가능하다고 지적하며, 이 후보자를 둘러싼 사안은 국회 청문회 차원을 넘어 수사 기관의 판단이 먼저 이뤄져야 할 문제라는 강경한 입장을 내놨다. 특히 국민의힘 의원들은 자료 제출을 회피한 채 청문회를 강행하는 것은 형식적인 절차에 불과하다며, 국민 앞에서의 검증이라는 청문회의 본래 취지가 훼손될 수 있다고 비판했다.
이에 맞서 더불어민주당은 자료 제출 문제를 이유로 청문회 자체를 거부하는 것은 국회의 헌법적 책무를 방기하는 것이라고 반박하며, 후보자의 해명과 소명은 청문회 과정에서 공개적으로 이뤄져야 한다고 강조했다. 여당 의원들은 야당의 보이콧이 정치적 공세에 가깝다며, 검증이 필요하다면 더욱더 청문회 자리에 나와 질문하고 따져 묻는 것이 옳다고 주장했으나, 양측의 입장 차는 끝내 좁혀지지 않았다. 결국 이날 인사청문회는 후보자에 대한 질의와 답변이 한 차례도 이뤄지지 않은 채 파행으로 마무리됐고, 향후 일정과 처리 방향을 둘러싼 정치적 공방이 이어질 것으로 보이면서 이 후보자 인사 문제를 둘러싼 정국 긴장은 한층 고조되고 있다.
이병주 선임기자 ds5ecc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사