소규모 사업자 맞춤 워크웨어 지원 ‘아커드 크루 시즌 2’ 모집
워크웨어 브랜드 아커드(ARKERD)가 안전에 대한 관심과 지원이 상대적으로 부족할 수 있는 소규모 사업장과 작업팀을 대상으로 맞춤 워크웨어 제작을 지원하는 프로젝트 ‘아커드 크루 시즌 2’를 진행한다고 밝혔다.
그동안 소규모의 사업장과 현장 작업팀은 현실적인 제약으로 인해 각각의 일터에 적합한 작업복을 구하기가 어려웠다. 아커드는 이러한 현장의 현실과 작업복에 대한 인식을 개선하고자 2025년부터 사업장 규모나 업종에 관계없이 현장 작업자들이 맞춤 워크웨어를 경험할 수 있도록 ‘아커드 크루’ 캠페인을 운영해왔다.
지난 시즌에는 목공, 인테리어, 반려견 훈련 및 촬영 등 다양한 업종의 소규모 작업팀이 선정돼 약 4개월간 현장 의견을 반영한 맞춤 워크웨어 제작 과정을 경험했다. 현장에서 나온 피드백을 기반으로 설계된 작업복은 업무 효율성은 물론, 작업에 대한 자부심과 팀 소속감 측면에서도 긍정적인 반응을 얻었다.
아커드 관계자는 “삼성전자, LG화학, 다이소, 현대자동차 등 다양한 기업 현장에 워크웨어를 납품하며 축적해온 경험을 바탕으로 아커드만의 ‘비스포크(Bespoke) 시스템’을 소규모 사업장과 작업 현장에도 제공하는 것이 이번 캠페인의 의미”라고 말했다.
‘아커드 크루 시즌 2’는 6인 이하 작업팀이라면 직업군, 지역, 성별, 사업자 등록 여부와 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 모집은 1월 19일(월)부터 1월 29일(목)까지 아커드 공식 인스타그램을 통해 진행된다.
한편, 아커드는 서울 충무로에 ‘아커드 서울’ 쇼룸을 운영 중이며 네이버 예약을 통해 방문할 수 있다. 쇼룸에서는 기능성 원단과 부자재, 완성된 워크웨어 제품을 직접 확인할 수 있어 맞춤 작업복이 필요한 기업뿐만 아니라 워크웨어와 패션에 관심 있는 소비자들의 방문이 이어지고 있다.
