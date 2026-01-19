경찰, 정성주 김제시장 뇌물수수 의혹 추가 압수수색
정성주 전북 김제시장의 뇌물수수 의혹을 수사 중인 경찰이 추가 강제수사에 나섰다.
전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 19일 오전 뇌물수수 혐의 등과 관련해 김제시청 등을 압수수색했다고 밝혔다.
정 시장은 현재 뇌물수수 혐의로 입건된 상태다. 경찰은 정 시장이 과거 특정 업체 관계자 등으로부터 수의계약 진행을 대가로 8000만원 상당의 금품을 받은 혐의가 있는 것으로 보고 수사를 벌이고 있다.
경찰은 지난해 10월 13일에도 관련 혐의 규명을 위해 김제시청을 압수수색했으며, 같은 해 12월 16일에는 정 시장과 최초 의혹 제기자를 불러 대질신문을 진행했다. 또 진정인을 비롯한 관련자들을 상대로 사실관계를 조사했다.
이에 대해 정 시장 측은 “금품 수수 의혹은 전혀 사실무근”이라며 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “뇌물수수 의혹과 관련해 추가로 확인할 사안이 있어 압수수색을 진행했다”며 “수사 중인 사안인 만큼 구체적인 내용은 밝히기 어렵다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
